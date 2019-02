Pewna ręka kapitana – Adam Waczyński najlepszy z Holandią

Dobrze znający obręcze gdańskiej ERGO Areny Adam Waczyński był najlepszym i zarazem najskuteczniejszym koszykarzem polskiej reprezentacji w wygranym meczu z Holandią 85:76. „Waca” trafił 4 razy za 3 i w sumie zdobył 18 punktów.

Adam Waczyński, kapitan reprezentacji Polski, w tych eliminacjach tylko raz na 8 spotkań nie przekroczył bariery 10 zdobytych punktów – w meczu z Litwą zdobył zaledwie 6 „oczek”. Na co dzień grający w klubie z Malagi polski superstrzelec jest podstawową opcją w ataku zespołu Mike’a Taylora.

Tym razem Waczyński trafiał 4 razy za 3 punkty, w sumie skończył mecz z 7 celnymi rzutami z gry na 10 oddanych, co dało 18 punktów. Pewnie ogrywał mniej doświadczonych i po prostu dużo słabszych koszykarsko rywali.

Trener Taylor zdecydował się także trochę Adama oszczędzić. Waczyński na parkiecie przebywał tylko przez 21 minut. To najmniej w całych eliminacjach.









Kwalifikacje Waczyński zakończył ze średnimi na poziomie ponad 13 punktów, blisko 3 zbiórek i 2 asyst. Potwierdził, jak wielkie znaczenie dla gry całej reprezentacji ma jego obecność. Mike Taylor nie ma w kadrze drugiego tak pewnie rzucającego z dystansu zawodnika – Adam trafiał z dystansu w tych eliminacjach na ponad 50% skuteczności.

Nie ma także wątpliwości, że to Waczyński, obok Mateusza Ponitki, jest największą gwiazdą reprezentacji i aktualnie jednym z najbardziej cenionych polskich graczy w Europie.

Nadchodzące Mistrzostwa Świata to także spory sprawdzian umiejętności koszykarskich, ale i przywódczych Waczyńskiego. Jest liderem kadry i jej kapitanem i to na nim spoczywać będzie spora odpowiedzialność za wynik i grę naszej reprezentacji. Tymi eliminacjami potwierdził, że możemy liczyć na jego trafienia z dystansu i doświadczenie.

