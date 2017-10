Pewniak Stelmetu z Turowem – Dragicević z innej bajki

Rewelacyjny mecz Vladimira Dragicevicia (33 punkty) i koncentracja przez całe spotkanie pozwoliły Stelmetowi rozgromić Turów Zgorzelec w Zielonej Górze aż 102:64.

PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>

Dla kibiców Stelmetu zaczęło się od wiadomości dobrej i złej. Pozytywna jest taka, że do gry wrócił Thomas Kelati i na boisku wyglądał całkiem nieźle. Gorsza – z powodu urazu nie mógł zagrać Boris Savović.

Turów nie miał w tym spotkaniu szans na zwycięstwo, nie mając żadnego (choćby czasem skutecznego) pomysłu na obronę akcji pick’n’roll. Zrelaksowany Łukasz Koszarek i precyzyjny Vladimir Dragicević zrobili wręcz klinikę obronie zgorzelczan, pokazując, jak powinno się egzekwować akcje dwójkowe.

W momentach, gdy Stelmet był należycie skoncentrowany, jego przewaga rosła do kilkunastu punktów. Dobry poziom w ataku Turowa pokazywał Stefan Balmazović, ale były to niemal wyłącznie indywidualne akcje.

Po kolejnych, podręcznikowych zagraniach Koszarka i Filipa Matczaka z Dragiceviciem zrobiło się 68:51 na koniec III kwarty i pytaniem pozostały już tylko rozmiary zwycięstwa mistrzów Polski. I szacunek dla Stelmetu, że nie włączył przedwcześnie trybu postojowego i do końca grał na poważnie. Zielonogórzanie wygrali różnicą 38 punktów i trzeba przyznać, że sprawiedliwie oddaje to różnicę poziomów obu drużyn w środowy wieczór.

Pełnych statystyk „na żywo” z meczu nie udało się w Zielonej Górze zorganizować.

TS

PLK – obstawiaj na Unibet i wygrywaj kasę! >>