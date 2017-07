Pewnym krokiem przez Rumunię – mocne otwarcie kadry U18

Reprezentacja Polski juniorów pewnie pokonała Rumunię 77:58 w meczu otwarcia mistrzostw Europy dywizji B, rozgrywanych w Tallinie. Najlepszym strzelcem naszej drużyny był Dominik Wilczek (16 pkt.)

Po nerwowej gonitwie w pierwszych minutach – od prowadzenia 7:0 do 7:7 – podopieczni Marcina Klozińskiego zwolnili tempo, zaczęli znacznie mocniej bronić i stopniowo budować przewagę, m.in. dzięki trójkom Wilczka.

Kilkupunktowy dystans z pierwszej kwarty zmienił się w prowadzenie 39:26 do przerwy. Pod koniec III kwarty było już nawet 60:39 dla Polski. Nasi juniorzy wciąż dobrze bronili, nie pozwalając rywalom na zdobycie więcej niż 15 punktów w żadnej z pierwszych 3 kwart. Pewnie wygrywaliśmy też walkę a tablicach, m.in. dzięki dominującemu Adrianowi Boguckiemu (12 zbiórek w meczu)

Rywale zdołali zbliżyć się na dystans 12 oczek w połowie ostatniej części, ale w ważnych momentach zmuszaliśmy Rumunów do oddawania trudnych rzutów i – mimo wkradającego się coraz częściej chaosu – pewnie dowieźliśmy wygraną do ostatniego gwizdka.

Najskuteczniejszym strzelcem naszego zespołu był Wilczek z 16 punktami, swoje pod koszem zrobił Bogucki, notując double-double 14 pkt. i 12 zb. Udany mecz zaliczył Kacper Makowski (6/8 z gry), a trochę więcej w następnych spotkaniach oczekujemy od naszego pierwszego rozgrywającego Łukasza Kolendy, który do 4 asyst dodał 5 strat.

