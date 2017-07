Phil Taylor – przemyślał życie i jedzie do Zielonej Góry

Utalentowany strzelecko amerykański rozgrywający, którego ojcem chrzestnym jest Allen Iverson, przyjedzie na testy i próbny kontrakt do Stelmetu. 26-letni zawodnik próbuje odbudować karierę.

Na studia we FIU (Florida International University) w 2011 roku rekrutował go sam Isiah Thomas. Choć szło mu tam bardzo dobrze, Phil Taylor (178 cm) zaliczył zadziwiającą przerwę w karierze – po tym, jak jego guru przestał być trenerem, zawodnik też przerwał studia, aby „przemyśleć życie i uporządkować sprawy w głowie”.

W sezonie 2012/13, w drugim sezonie we FIU, notował średnio na mecz 13,5 punktu, zaliczając osiem spotkań ze zdobyczą powyżej 20 punktów. Do zorganizowanej gry wrócił jednak dopiero po trzyletniej przerwie, odnajdując się w mocno prowincjonalnym Shorter Haws, w stanie Georgia.

Grając w drugiej dywizji NCAA notował w ostatnim sezonie niezwykłe wyczyny – zaliczył m.in. mecze z dorobkiem 62 czy 52 punktów. Wielokrotnie przyznawał, że jego wzorami są Isiah Thomas oraz Allen Iverson, jego ojciec chrzestny. Okazuje się, że tata Phila też grał w basket i miał z Iversonem wspólnych znajomych.

Minione rozgrywki w drugiej dywizji Taylor kończył rozgrywki ze średnią 34,0 punktu na mecz, najlepszą ze wszystkich lig akademickich w USA. Trafiał 43,3 proc. rzutów z gry, w tym 39,2 proc. rzutów z dystansu.

Cyfry imponujące, ale weźcie pod uwagę, że średnio spędzał na boisku aż 39 minut na mecz, grając w kiepskiej dywizji. Pomysł z testami wydaje się optymalny – Stelmet nic nie ryzykuje sprawdzając bardzo utalentowanego strzelca. Z racji „przerwy w życiorysie” cena powinna być atrakcyjna.

