Phoenix z jedynką draftu – będzie Luka Doncić?

Chętnych było wielu, ale w loterii draftowej los uśmiechnął się do Suns, którzy w czerwcu wybierać będą jako pierwsi. Drugi numer przypadł Sacramento Kings, a trójka – Atlanta Hawks.

W tych butach Kevin Durant szaleje w NBA >>

Phoenix Suns niedawno zatrudnili nowego trenera – Serba Igora Kokoskova. Związany ostatnio z Utah Jazz szkoleniowiec poprowadził oczywiście Słowenią do niedawnego mistrzostwa Europy, stąd powszechne sugestie, że klub z Ariziony może rozważać wybór Luki Doncicia, przenoszącego się do NBA z Realu Madryt.

W Phoenix poważnie rozpatrywana będzie jednak też inna kandydatura – środkowy DeAndre Ayton był gwiazdą właśnie lokalnej uczelni Ariziona, notując w swoim jedynym sezonie w NCAA średnie na poziomie 20.1 punktów i 11.6 zbiórki. Suns będą mieli zatem w czym wybierać i wreszcie mają szansę powalczyć o odbicie się z dna NBA.

Kolejność wyborów w drafcie 2018:

1. PHOENIX

2. SACRAMENTO

3. ATLANTA

4. MEMPHIS

5. DALLAS

6. ORLANDO

7.CHICAGO

8. CLEVELAND (FROM BROOKLYN VIA BOSTON)

9. NEW YORK

10. PHILADELPHIA (FROM LOS ANGELES LAKERS VIA PHOENIX)

11. CHARLOTTE

12. LA CLIPPERS

13. LA CLIPPERS

14. DENVER

15. WASHINGTON

16. PHOENIX (FROM MIAMI)

17. MILWAUKEE

18. SAN ANTONIO

19. ATLANTA (FROM MINNESOTA)

20. MINNESOTA (FROM OKLAHOMA CITY VIA UTAH)

21. UTAH

22. CHICAGO (FROM NEW ORLEANS)

23. INDIANA

24. PORTLAND

25. LOS ANGELES LAKERS (FROM CLEVELAND)

26. PHILADELPHIA

27. BOSTON

28. GOLDEN STATE

29. BROOKLYN (FROM TORONTO)

30. ATLANTA (FROM HOUSTON VIA LA CLIPPERS)









Druga runda:

31. PHOENIX

32. MEMPHIS

33. DALLAS

34. ATLANTA

35. ORLANDO

36. NEW YORK (FROM CHICAGO VIA OKLAHOMA CITY)

37. SACRAMENTO

38. PHILADELPHIA (FROM BROOKLYN)

39. PHILADELPHIA (FROM NEW YORK)

40. BROOKLYN (FROM LOS ANGELES LAKERS VIA TORONTO AND ORLANDO)

41. ORLANDO (FROM CHARLOTTE VIA PHOENIX AND MEMPHIS)

42. DETROIT

43. DENVER (FROM LA CLIPPERS VIA NEW YORK AND PHILADELPHIA)

44. WASHINGTON

45. BROOKLYN (FROM MILWAUKEE)

46. HOUSTON (FROM MIAMI VIA MEMPHIS)

47. LOS ANGELES LAKERS (FROM DENVER VIA CHICAGO AND UTAH)

48. MINNESOTA

49. SAN ANTONIO

50. INDIANA

51. NEW ORLEANS

52. UTAH

53. OKLAHOMA CITY

54. DALLAS (FROM PORTLAND VIA DENVER)

55. CHARLOTTE (FROM CLEVELAND VIA BROOKLYN AND PHILADELPHIA)

56. PHILADELPHIA

57. OKLAHOMA CITY (FROM BOSTON)

58. DENVER (FROM GOLDEN STATE)

59. PHOENIX (FROM TORONTO)

60. PHILADELPHIA (FROM HOUSTON)

W tych butach Kevin Durant szaleje w NBA >>