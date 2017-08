Piątek próby – zagramy z pełną gwiazd Serbią

To bezapelacyjnie nasz najsilniejszy rywal podczas przygotowań do EuroBasketu. Zespół z Bałkanów na każdej pozycji ma wielkie postaci europejskiej koszykówki.

Pojedynek z Serbią (piątek, godz. 21.00) będzie naszym pierwszym spotkaniem podczas towarzyskiego turnieju w Hamburgu. W sobotę zagramy z Niemcami, a w niedzielę z Rosją. Rywalizacja z zespołem Aleksandara Djordjevicia będzie nie lada wyzwaniem.

Zacznijmy od obwodu. Tu liderami Serbii będą dwaj gracze, którzy po wielkich sukcesach w Europie zdecydowali się na podbój NBA. Grę poprowadzi oczywiście doświadczony już Milos Teodosić (30 lat), zmieniający CSKA Moskwa na LA Clippers. Jego zmiennikiem będzie Vasilije Micić, na co dzień grający w Eurolidze z Żalgirisem Kowno.

Na dwójce mamy Bogdana Bogdanovicia, który po sukcesach z Fenerbahce przechodzi do Sacramento Kings. Uzupełniać go będą dwaj klubowi koledzy: Nenad Nedović, obecna gwiazda Unicaji oraz Dragan Milosavljević, który od nowego sezonu także zagra, m.in. razem z Adamem Waczyńskim, w zespole z Malagi.

Na skrzydle pierwszą opcją będzie zapewne Nikola Kalinić, świetny strzelec z Fenerbahce. I także tu Serbia ma duet „klubowy”, bo na bowiem na pozycjach 3-2 grać może Marko Gudurić, który wiosną podpisał z tureckim zwycięzcą Euroligi aż 4-letni kontrakt. Na minuty może liczyć także Vladimir Lucić, jeden z liderów Bayernu Monachium.

Im bliżej kosza tym więcej doświadczenia. Na czwórce o miejsce w pierwszej piątce powalczą zapewne Milan Macvan (również z Bayernu) oraz Stefan Bircević z tureckiego Istanbul BSB. Naprawdę ciekawy zestaw szykuje się za to na piątce.

Sasza Djodjević pod koszem może wybierać spośród takich graczy jak Miroslav Raduljica (ostatnio w Chinach), Ognjen Kuzmić (przechodzi z Panathinaikosu do Realu), czy uwielbiany przez kibiców NBA na całym świecie Boban Marjanović (Detroit Pistons). To będzie dopiero wyzwanie dla polskich podkoszowych!

Wszystkie spotkania Polaków z Hamburga będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport.

18 sierpnia, godz. 20:55: POLSKA – Serbia

19 sierpnia, godz. 17:25: Niemcy – POLSKA

20 sierpnia, godz. 17:25: Rosja – POLSKA

Skład reprezentacji Serbii na turniej w Hamburgu:



