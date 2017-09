Piątka 1. kolejki: Dracarys i ogień na 30 punktów

Dragić, Bogdanović, Szwied, Szengelija i Markkanen – to naszym zdaniem najlepsza piątka 1. kolejki EuroBasketu.

Pierwsza piątka:

Goran Dragić (Słowenia) – 30 punktów, 12/23 z gry, 5/5 z wolnych, 4 asysty

Gdy w słyszymy „Dracarys” w „Grze o Tron”, smoki zieją ogniem, „Dragon” Dragić zapalił się na samym początku meczu z Polską i nie zgasł do końca. Reprezentacyjną karierę chce skończyć sukcesem i tę wielką motywację było widać na inaugurację. Zagrał przeciwko nam świetnie.

Bogdan Bogdanović (Serbia) – 30 punktów, 9/17 z gry, 9/10 z wolnych

Już korzysta na tym, że w jego zespole nie ma Milosa Teodosicia – owszem, Serbia siłą podkoszowych stoi, ale Bogdan na obwodzie potrafi czynić cuda. W piątek wybił z łotewskich głów marzenia o wygranej.

Aleksiej Szwied (Rosja) – 22 punkty, 5/10 z gry, 8/8 z wolnych

W meczu z Turcją miał aż 7 strat, z czego kilka irytująco prostych, ale ten seryjny zabójca, strzelec bez psychiki, był bezbłędny w kluczowym momencie. Pół minuty przed końcem było tylko 69:68 dla Rosji, a Turcja grała dobrą akcję w obronie, ale Szwied trafił przeczystą trójkę sprzed nosa Sinana Gulera. Game over, gospodarz uciszony.

Tornike Szengelija (Gruzja) – 29 punktów, 9/17 z gry i 10/14 z wolnych

Przebojowy skrzydłowy trzymał wynik w drugiej kwarcie, gdy Litwa prowadziła, a potem był świetny na początku czwartej. W ostatniej części miał moment, w którym zdobył 8 punktów z rzędu dla Gruzji – jego zespół sprawił niespodziankę, wygrał 79:77.

Lauri Markkanen (Finlandia) – 22 punkty, 9/15 z gry i 7 zbiórek

Kluczowy gracz gospodarzy w najbardziej zaciętym meczu 1. kolejki mistrzostw. W czwartej kwarcie wykonał efektowną dobitkę, potem trafiał z dystansu, kręcił rywalami w polu trzech sekund. Udowodnił, że słusznie widzi się w nim gwiazdę europejskiego basketu, a może i NBA.

Druga piątka:

Denis Schroder (Niemcy) – 32 punkty, 11/20 z gry, 7 asyst

Nikt w 1. kolejce nie zdobył więcej punktów niż on, rozgrywający Atlanta Hawks rozmontowywał ukraińską obronę i poprowadził swój zespół do wygranej. Oceniamy go niżej niż Dragicia, bo jednak Polska była potencjalnie silniejszym rywalem niż Ukraina.

Sam Van Rossom (Belgia) – 19 punktów, 4 zbiórki, 5 asyst

Mecz z Wielką Brytanią nie był starciem potentatów, ale dla obu zespołów był szalenie ważny, bo w trudnej grupie D ciężko będzie im wygrywać inne mecze. I doświadczony Van Rossom bardzo dobrze poprowadził Belgów do zwycięstwa 103:90.

Tomas Satoransky (Czechy) – 20 punktów, 13 zbiórek, 6 asyst

Świetny dyrygent w zwycięskim meczu z Rumunią. Dla osłabionych Czechów spotkanie z gospodarzem wcale nie musiało być łatwe, ale dzięki graczowi Washington Wizards – jednak takie było.

Cedi Osman (Turcja) – 28 punktów, 7 zbiórek, 7 przechwytów

Statystyki miał lepsze niż Szwied, który grał przeciwko niemu, przez większość spotkania spisywał się lepiej niż Rosjanin – wybierał piłki w obronie, wyprowadzał kontry, trafiał. Ale w kluczowych momentach zabrakło mu sił i gdy Szwied wygrywał mecz, Osman pudłował z kontry.

Timofiej Mozgow (Rosja) – 20 punktów, 9 zbiórek i 2 bloki

Filar rosyjskiej drużyny w najtwardszym meczu 1. kolejki – ciężko powiedzieć, że wokół niego kręciła się gra Rosji, ale też Mozgow zrobił wiele pożytecznego dla swojej drużyny. M.in. wyfaulował Semiha Erdena, który wykonał kawał dobrej roboty dla Turcji. Miał najlepsze wśród Rosjan +9.

