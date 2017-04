Piątka Pulsu Basketu: Od Fliegera do milowego Dylewicza

Polacy w głównych rolach i aż dwóch zawodników Trefla Sopot w zestawieniu Pulsu Basketu! Strzelecką formą zaimponował Piotr Pamuła, a pod koszem rządził Josip Sobin.

PG – Marcin Flieger – 29 punktów, zbiórka, 3 asysty, 4 trójki, 12/17 z gry, EVAL 23

Marcin Flieger w meczu z Polfarmeksem rozegrał swoje najlepsze spotkanie w PLK – 29 punktów to jego rekord życiowy w Polskiej Lidze Koszykówki. W ostatnich pięciu spotkaniach rozgrywający Polpharmy nie schodzi poniżej 10 punktów, a w całym sezonie notuje przeciętnie 13.4 punktu na mecz. W tym sezonie Flieger miał aż cztery spotkania na co najmniej 20 punktów, gdy w siedmiu poprzednich sezonach PLK łącznie miał takich meczów tylko pięć.

SG – Piotr Pamuła – 24 punkty, 2 zbiórki, asysta, 4/4 z dystansu, 8/11 z gry, EVAL 23

Piotr Pamuła w ostatnim czasie przeplata świetne występy słabszymi. Tym razem rzucający MKS Dąbrowa popisał się 24 punktami i niewiele zabrakło, żeby zanotował swój najlepszy mecz w PLK.

SF – Piotr Śmigielski – 21 punktów, 5 zbiórek, asysta, 2 przechwyty, 8/13 z gry, EVAL 21

W derbach Trójmiasta kilku graczy zaliczyło bardzo dobre występy i wśród nich możemy wymienić Piotra Śmigielskiego. Gracz Trefla aktywnie rozpoczął mecz i po 10 minutach miał już ma koncie 7 punktów.

PF – Filip Dylewicz – 17 punktów, 9 zbiórek, 2 asysty, 2 bloki, 3 trójki, 7/13 z gry, EVAL 23

Filip Dylewicz ciągle to ma! 17 punktów na przyzwoitej skuteczności, w meczu derbowym przeciwko Asseco Gdynia. „Dylu” zdominował podkoszowych z Gdynii, a dodatkowo efektownie wziął na plakat Filipa Puta. Występem w derbach Filip Dylewicz zrównał się pod względem rozegranych meczów w PLK z Andrzejem Plutą i zajmuje czwarte miejsce na liście zawodników z największą liczbą rozegranych spotkań – ma ich już 591.

C – Josip Sobin – 16 punktów, 11 zbiórek, 8/12 z gry, EVAL 24

Josip Sobin zanotował kolejne double-double, tym razem przeciwko Rosie Radom. W bezpośrednim pojedynku pokonał Darnella Jacksona zdobywając więcej zbiórek i grając na lepszej skuteczności od Amerykanina.

Szósty gracz – Anthony Goods – 13 punktów, 2 zbiórki, 5 asyst, 5 wymuszonych fauli

Anthony Goods miał przeciętny, a może nawet słaby mecz… do 44 minuty meczu. I moglibyśmy zacytować w tym miejscu jednego z polityków, który mówił, po czym poznaje się prawdziwego mężczyznę. Goods ukradł dogrywkę, zdobywając 13 punktów w 5:13 i trafiając w tym czasie 4 z 5 rzutów z gry. Sam w dogrywce zdobył 11 punktów, a zespół Kinga Szczecin 10.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. A. Hrycaniuk – 20 fauli w ataku (dane bez uwzględnienia 27 kolejki)

2. D. Wall – 19 fauli w ataku

3. M. Fraser – 18 fauli w ataku.

Ranking wsadów

1. J. Parzeński – 33

(J. Vaughn – 30 wsadów, poza ligą)

2. D. Kravish – 29

3. M. Fraser 25

4. K. Manigault 23

5. M. Ginyard 22

6. N. Marković 20

7. S. King 18

8. Boone 17

8. M. Sajus 17

8. D. Jackson 17

Double-double kolejki:

Shawn King – 15 punktów, 13 zbiórek

KennyManigault – 21 punktów, 10 zbiórek

Kirk Archibeque – 11 punktów, 11 zbiórek

Michael Fraser – 10 punktów, 10 zbiórek

Pierwszy raz w PLK:

Drużyna prowadzona przez Kamila Sadowskiego zdobyła 100 punktów.

Niecodzienna sytuacja kolejki: 51-punktowe zwycięstwo AZS Koszalin.

W tym sezonie AZS niezbyt często wygrywa mecze, tym bardziej 51 punktami. Od 2003 AZS nie osiągnął tak pokaźnego zwycięstwa. Do tej pory najwyższym zwycięstwem koszalinian było 126:78 – przeciwko Noteci w sezonie 2005/06.

Rozregulowany celownik kolejki:

2/11 za 2 Michała Michalaka

2/15 za 3 BM Stam Stal Ostrów Wielkopolski

1/6 za 3 Anthony Ireland

4/22 za 3 Siarki Tarnobrzeg

2/22 za 3 King Szczecin

1/6 z gry Zacha Robbinsa

0/5 za 2 Dawida Bręka

1/6 z gry Arkadiusza Kobusa

1/6 z gry Thomasa Davisa

1/6 z gry ToneyaMcCraya.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

