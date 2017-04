Piątka Pulsu Basketu: Od Jaramaza do Dylewicza

Trzy rekordy Przemysława Żołnierewicza, Łukasz Wiśniewski śrubuje EVAL, a Shawn King kolekcjonuje double-double. Nadchodzą playoffy, rośnie rola weteranów.

PG – Nemanja Jaramaz – 20 punktów, 4 zbiórki, 7 asyst, 4/5 za 3, EVAL 25

Serb powrócił do Zgorzelca, gdzie zaczynał przygodę z PLK i potwierdził dobrą formę. W ostatnich 10 meczach dziewięć razy zapisał na swoim koncie 10 lub więcej punktów. Gdy Jaramaz zdobywa dwucyfrową liczbę punktów, Anwil nie przegrywa. W Zgorzelcu Nemanja zdobył 20 punktów – jest to jego drugi najlepszy wynik w tym sezonie i podczas występów w PLK.

SG – Łukasz Wiśniewski – 19 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst, przechwyt, EVAL 26

Współczynnik EVAL osiągnięty w meczu przeciwko Polfarmeksowi Kutno jest rekordowym wynikiem „Wiśni” na parkietach PLK. W tym sezonie po raz trzeci rozdał 7 asyst w meczu. Nigdy wcześniej Łukasz nie rozegrał spotkania, w którym zanotował 10+pkt, 5+ zbiórek i 5+asyst.

SF – Przemysław Żołnierewicz – 23 punkty, 9 zbiórek, 6 asyst, 2 przechwyty, EVAL 31

W meczu z BM Slam Stali Ostrów Wlkp. zapisał na swoim koncie trzy rekordy indywidualne: o jeden punkt poprawił swój rekord punktowy, o dwa punkty poprawił swój najlepszy EVAL i o jeden celny rzut liczbę trafionych wolnych w jednym meczu.

PF – Filip Dylewicz – 20 punktów, 9 zbiórek, 2 asysty, 2 przechwyty, EVAL 20

Trefl nadal walczy o Play Off, więc weteran Dylu rozkręca się z każdym meczem, żeby pomóc swojej drużynie w wywalczeniu miejsca w najlepszej ósemce. Filip od sezonu 2003/04 zapisał na swoim koncie 85 meczów z EVAL na poziomie min. 20. Jest to też 44. mecz z min. 20 punktami. Linijkę 20+punktów, 9+zbiórek, 2+ asysty i 2+ przechwyty zanotował po raz trzeci.

C – Shawn King – 14 punktów, 18 zbiórek, 2 asysty, 2 przechwyty, blok, EVAL 28

To 6. spotkanie centra „Stalówki”, w którym zebrał 15 i więcej piłek. Jego statystyki w sezonie są na poziomie double-double 12.9pkt i 11,5 zb. Jest jedynym zawodnikiem obecnie występującym w PLK, który zbiera ponad 10 piłek na mecz. King walczy z Nikolą Markoviciem o fotel lidera w zestawieniu zawodników, którzy zapisali na swoim koncie najwięcej double-double w obecnych rozgrywkach.

Szósty zawodnik:

Chavaughn Lewis – 20 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty, 9 wymuszonych fauli, 2 bloki i przechwyt, EVAL 21

Trzecie z rzędu spotkanie, w którym Amerykanin zapisuje na swoim koncie min. 20 punktów i trzecie zwycięstwo Czarnych. Lewis jest najlepszym słupskim strzelcem – ze średnią 14 pkt/mecz zajmuje 8. miejsce w lidze, 1,95 przechwytu/mecz plasuje go na 3. pozycji, a z ponad 6 wymuszonymi faulami zajmuje 2. miejsce, tuż za Johnsonem z MKS.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. A. Hrycaniuk – 20 fauli w ataku (dane z poprzedniej kolejki – brak danych na plk.pl)

2. D. Wall – 17 fauli w ataku

3. J. Parzeński – 13 fauli w ataku

Ranking wsadów:

(J. Vaughn – 30 wsadów, poza ligą)

1. J. Parzeński – 29

2. D. Kravish – 28

3. M. Fraser – 22

Double-double kolejki:

Shawn King – 14 punktów, 18 zbiórek

Darrell Harris – 12 punktów, 11 zbiórek

Jeremiah Wilson – 15 punktów, 11 zbiórek

Pierwszy raz w PLK:

Po raz pierwszy drużyna Miasto Szkła Krosno zdobyła 100 punktów.

Rozregulowany celownik kolejki:

1/6 za 3 Christo Nikołowa

2/11 z gry Marcela Ponitki

1/6 z gry RoyceWoolridge

1/7 za 3 Stefana Balmazovicia

1/7 z gry Kamila Łączyńskiego

0/6 z gry Thomasa Davisa.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

