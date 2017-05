Piątka Pulsu Basketu – to były gwiazdy ćwierćfinału!

Lewis, Carter, Weaver, Kravish i… Sokołowski. Pierwsza runda playoff potwierdziła, że w decydujących meczach różnicę robię indywidualności.

PG – Chavaughn Lewis (w serii z Anwilem) 18.2 punktu, 4.6 zbiórki 6 asyst

Jeden z najlepszych graczy pierwszej rundy playoff. Zagrał świetne trzy z pięciu meczów w serii z Anwilem. Swoją dominację pokazał w czwartym meczu serii, gdy Czarni byli już o włos od zakończenia sezonu. W drugiej połowie pomógł swojemu zespołowi odrobić straty i całkowicie przejął mecz w czwartej kwarcie.

Mecz numer cztery Chavaughn skończył z linijką statystyczną 26-6-8 i skutecznością z gry na poziomie 60% proc. W decydującym meczu numer pięć, Lewis pojawił się dopiero w drugiej połowie, ale zdobył w niej aż 23 punktu i był nie do zatrzymania.

SG – Marc Carter (w serii z MKS) 22.6 punktu, 3.3 zbiórki, 2 asysty

MKS nie był w stanie zatrzymać fenomenalnego Marca Cartera. Gracz Stali w pierwszej rundzie był siódmy pod względem skuteczności z gry, drugi w skuteczności z dystansu (Rbert Witka trafił 5 z 6 za 3!), pierwszy w ilości punktów zdobywanych na mecz. Carter trafił w ćwierćfinale najwięcej rzutów z dystansu (14). Surmacz i Łączyński do trafienia 13 rzutów potrzebowali 31 prób, a Carter 19.

SF – Kyle Weaver (w serii z Rosą) 22 punkty, 6 zbiórek, 2.6 asysty

Kyle Weaver to kolejna gwiazda tegorocznych playffów. Po niemrawym sezonie zasadniczym wrzucił wyższy bieg i bardzo szybko razem ze swoim zespołem wysłał Rosę Radom na ryby.

PF – Michał Sokołowski (w serii z Polskim Cukrem) 15.3 punktu, 3.3 zbiórki, 3.6 asysty

To prawdopodobnie pożegnanie z Polską Ligą Koszykówki Sokoła, więc wcisnęliśmy go do pierwszej piątki. Sokołowski miał dobre trzy playoffowe mecze. Trafił równo połowę sowich rzutów za 3 punkty i 55 proc rzutów z gry.

C – David Kravish (w serii z Anwilem) 13.4 punktu, 10 zbiórek, 2.4 asysty

Pierwsze trzy mecze serii były jego.

Mecz #1: 17 punktów – 15 zbiórek – 3 asysty – 5 bloków

Od 2003 sześciu zawodników w playoffach zanotowało występ na co najmniej 15 punktów i 17 zbiórek (m.in. Ansley, Harris, Woods). Jeżeli dołożymy do tego asysty i bloki, jest to drugi taki występ w ostatnich 14 latach w PLK (Kevin Fletcher).

Mecz #2: 21-9-4-3

Od 2003 dziewięciu zawodników w playoffach zanotowało występ na co najmniej 21 punktów, 9 zbiórek i 4 asysty (m.in. Weeden, Woods, Jagodnik czy Ignerski). Ostatni taki przypadek mieliśmy w sezonie 2009/10. Jeżeli dodamy do tego 3 bloki, to pierwszy taki występ w ostatnich 14 latach w PLK.

Mecz #3: 15-14-2

Kravish zdominał pod koszem Sobina i Leończyka. Trafiał w tej serii na poziomie 71 procent z gry i w pierwszej rundzie lepsi byli tylko Robert Witka, który trafił 7 z 9 rzutów oraz minimalnie Dragicević.

Double-double pierwszej rundy:

Ryan Harrow – 27 punktów i 11 asyst (mecz numer 1)

Chavaughn Lewis – 14 punktów i 10 asyst (mecz numer 3)

David Kravish – 17 punktów i 15 zbiórek (mecz numer 1)

David Kravish – 15 punktów i 14 zbiórek (mecz numer 3)

Josip Sobin – 12 punktów i 10 zbiórek (mecz numer 3)

Łukasz Diduszko – 10 punktów i 10 zbiórek (mecz numer 3).

Pierwszy raz w PLK: Po raz pierwszy w historii PLK drużyna z ósmego miejsca (Czarni) wyeliminowała najlepszą drużynę po sezonie zasadniczym (Anwil). Seria trwała 32 lata.

Niecodzienna sytuacja serii: W pięciu meczach pierwszej rundy play off rezerwowi Czarnych Słupsk zdobyli tylko 59 punktów. Jest to najgorszy wyniki ze wszystkich drużyn, które brały udział w tych playoffach.

Niecodzienna sytuacja serii: Polpharma Starogard Gdański w trzecim meczu ze Stelmetem trafiła tylko 28.1 proc. rzutów z gry i wygrała swój mecz. Od 2003 w playoffach były tylko dwa przypadki, gdy drużyny rzucały na gorszym procencie za 2.

Rozregulowany celownik ćwierćfinału:

James Washington – 7/30 za 2

Piotr Pamuła – 0/6 za 3

Marcin Flieger – 2/24 za 3

Jakub Schenk – 1/11 za 3

James Florence – 1/10 za 3

Daniel Szymkiewicz – 2/11 za 3

Nemanja Jaramaz – 6/28 za 3

Piotr Pamuła – 1/11 z gry

Mantas Cesnauskis – 9/32 z gry.

Plus/Minus ćwierćfinałów

Czarni wygrali serię +17, a z

Kravishem na boisku byli +44

Ginyardem na boisku byli +39

Goodsem na boisku -27

Bachynskim na boisku w 22 minuty byli -23.

Anwil przegrał serię -17, a z

Leończykiem byli -33

Jaramazem -29

Dmitriewem +18.

MKS przegrał serię -23, a z Piotrem Pamułą na boisku byli -43.

Stal wygrała serię +23, a z

Johnsonem na boisku byli +33

Nikołowem na boisku byli -17.

Polski Cukier wygrał serię +17,a z

Wiśniewskim na boisku byli +30

Sulimą na boisku byli -20

Polpharma przegrała serię -27, a z Diduszką na parkiecie byli -40.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

