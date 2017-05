Piątka Pulsu Basketu: Od Skiby do Żółwia

Perfekcyjny mecz Jamesa Washingtona, nieśmiertelny Tomasz Wojdyła i efektowne pożegnanie sezonu Roberta Skibniewskiego. Energa Czarni Słupsk z najlepszym wynikiem w lidze.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

PG – Robert Skibniewski – 28 punktów, zbiórka, 5 asyst, 6/6 za 3, 9/11 z gry, EVAL 29

Robert Skibniewski w ofensywie Marka Łukomskiego znalazł kolejną swoją młodość i w ostatnim tygodniu sezonu zanotował 45 punktów oraz 11 asyst. Szkoda, że Wilki skończyły już swój sezon, bo Skiba w takiej formie mógłby postraszyć jeszcze niejednego faworyta.

SG – James Washington – 24 punkty, 4 zbiórki, 7 asyst, 6 wymuszonych fauli, 7/7 z gry, EVAL 32

James Washington i Anwil faktycznie nie mieli zamiaru odpuszczać ostatniego meczu sezonu regularnego. Zespół z Włocławka wyraźnie pokonał Trefl Sopot, a Washington zaaplikował rywalom 24 punkty i nie myląc się ani razu w rzutach z gry. W czwartej kwarcie „Prezydent” zdobył 10 ze swoich 24 punktów, kończąc marzenia sopocian o playoff.

SF – Devante Wallace – 23 punkty, 7 zbiórek, 2 asysty, 5 trójek, 9/21 z gry, EVAL 19

Devante Wallace, podobnie jak „Skiba” ma za sobą ciekawy tydzień. 23 punkty z 21 rzutów (!!!) przeciwko Rosie oraz 19 punktów z Czarnymi nie dało niestety zwycięstw zespołowi Michała Barana. W Słupsku Wallace zrobił się gorący na początku czwartej kwarty, gdy trafił 3 trójki. Przynajmniej 21 rzutów w jednym meczu w tym sezonie oddało tylko trzech zawodników (Berisha, Szubarga i Wallace).

PF – Michał Nowakowski – 23 punkty, 5 zbiórek, 4 asysty, 3 trójki, 9/10 z gry, EVAL 29

Na pożegnanie z sezonem 2016/17 King Szczecin w Koszalinie rzucił 111 punktów, a spory wkład w zwycięstwie miał Michał Nowakowski, który spudłował tylko jeden rzut w meczu.

C – Tomasz Wojdyła – 30 punktów, 8 zbiórek, 6 trójek, przechwyt, 9/14 z gry, EVAL 34

Tomasz Wojdyła im młodszy tym lepszy. Tym razem w 40 minut rzucił 30 punktów Startowi Lublin. Aż 11 punktów „Żółw” zdobył w drugiej kwarcie, co pomogło odrobić straty i powrócić Siarce do meczu.

Szósty gracz – Witalij Kowalenko – 21 punktów, 8 zbiórek, 9/16 z gry, EVAL 20

Polfarmex Kutno, jak do każdego meczu, do starcia z MKS podszedł żywiołowo i nie miał zamiaru oddać zwycięstwa. Do 17 minuty kutnianie ambitnie stawiali opór Dąbrowie Górniczej. Końcówkę drugiej kwarty i trzecią całkowicie zdominowali podopieczni Drazena Anzulovicia, a spory wkład miał właśnie Kowalenko.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. D. Wall – 23 faule w ataku

2. A. Hrycaniuk – 20 fauli w ataku

3. M. Fraser – 19 fauli w ataku

Ranking wsadów

1. D. Kravish – 37

2. J. Parzeński – 33

3. (J. Vaughn – 30 wsadów, poza ligą)

4. M. Fraser – 28

5. J. Boone – 24

6. K. Manigault – 23

6. M. Ginyard – 23

8. N. Marković – 21

9. S. King – 19

10. T. Releford – 18

Nieprzerwana seria sezonu: Energa Czarni Słupsk po raz 9 zameldowali się w play-off. Obecnie to najdłuższa aktywna seria w Polskiej Lidze Koszykówki. Sześć występów z rzędu na swoim koncie ma Stelmet Zielona Góra.

Double-double kolejki:

David Kravish – 24 punkty i 11 zbiórek

Kareem Maddox – 16 punktów i 10 zbiórek

Michael Fraser – 10 punktów i 14 zbiórek

Zach Robbins – 16 punktów i 10 zbiórek

Jason Boone – 22 punkty i 11 zbiórek

Nikola Marković – 19 punktów i 11 zbiórek.

Niecodzienna sytuacja kolejki: 0 punktów w 40 minut Dawida Bręka przeciwko Rosie Radom. Od 2003 były tylko dwa przypadki, w których zawodnik rozgrywający 40 lub więcej minut nie zdobył punktów. Piotr Dąbrowski w sezonie 2013/14 w meczu przeciwko Siarce rozegrał 45 minut nie zdobywając punktu, a Andres Rodriguez zaliczył klasyczne 40.

Rozregulowany celownik kolejki:

0/5 za 3 Russella Robinsona

1/7 z gry Dariusza Wyki

0/6 z gry Dawida Bręka

2/10 z gry Marcusa Ginyarda

0/5 z gry D.J. Thompsona

2/10 z gry Ryana Harrowa

0/5 z gry Jakuba Zalewskiego

2/12 z gry Mikołaja Witlińskiego

2/7 z gry Jamesa Florence’a.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

Chcesz więcej statystyk i ciekawostek – sprawdź Puls Basketu.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>