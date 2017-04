Piątka Pulsu Basketu: Small ball z Grzelińskim i „Szymkiem”

Skoro rozgrywający i strzelcy grają tak dobrze, to obniżamy skład i Davida Kravisha otaczamy czwórką świetnie dysponowanych obwodowych. Oto piątka 29. kolejki oraz podsumowanie statystyczne Pulsu Basketu.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

PG – Jan Grzeliński – 20 punktów, 5 zbiórek, 9 asyst, 2 przechwyty, EVAL 27

Rozgrywający Siarki w meczu z Asseco wyrównał swój rekord punktowy w PLK. Dodatkowo ustanowił rekord zbiórek w jednym meczu i osiągnął najwyższy wskaźnik EVAL. A 9 asyst w meczu to jego drugi wynik na parkietach ekstraklasy. Więc dajemy mu tym razem pierwszeństwo przed Krzysztofem Szubargą, który zdobył 33 punkty, ale rekordów nie pobił.

SG – Anthony Miles – 24 punkty, 6 zbiórek, 6 asyst, 3 przechwyty, EVAL 30

Polpharma pod wodzą Amerykanina odniosła 7 zwycięstwo w ostatnich 10 meczach i dzielnie walczy o play-off. A Miles jest oczywiście liderem drużyny z Kociewia. Po raz czwarty zapisał na swoim koncie EVAL na poziomie co najmniej 30.

SF – Daniel Szymkiewicz – 26 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty, 7 wymuszonych fauli, 8/12 z gry, EVAL 26

W naszej niskiej tym razem piątce znajdujemy mu miejsce na skrzydle, bo przeciwko Turom ze Zgorzelca Daniel ustanowił punktowy rekord kariery, osiągnął też swój najwyższy EVAL w PLK. Siedmiokrotne wymuszenie przewinień rywali również jest jego najlepszym osiągnięciem. Szymkiewicz po raz drugi raz oddał w meczu 12 rzutów z gry.

PF – Marc Carter – 20 punktów, 6 zbiórek, 3 asysty, EVAL 27

Amerykanin ze Stali w starciu ze Stelmetem rozegrał swoje najlepsze spotkanie. Podobnie jak Grzeliński Marc ustanowił rekordy w liczbie zdobytych punktów, zbiórkach i EVAL. W sobotnim spotkaniu zdobył 14 z 20 punktów w czwartej kwarcie.

C – David Kravish – 22 punkty, 9 zbiórek, 2 asysty, 2 bloki, przechwyt, 8/12 z gry , EVAL 30

Środkowy „Czarnych Panter” w Dąbrowie Górniczej poprawił o dwa punkty rekord punktowy w PLK. Amerykanin średnio rzuca z 66.4 proc. skutecznością z gry, co daje mu pierwsze miejsce pod tym względem w całej lidze.

Szósty gracz – Remon Nelson – 29 punktów, 1 zbiórka, 3 asysty, blok, przechwyt, 10/14 z gry, EVAL 28

Dzielnie walczył przeciwko całej drużynie Polpharmy, ale jego świetna dyspozycja nie pozwoliła AZS wywieźć dwóch punktów z Kociewia. Remon ustanowił jednak swój rekord punktowy w PLK. W czterech wcześniejszych spotkaniach w sumie zdobył 27 punktów i i wykręcił EVAL na poziomie 24, teraz wskoczył na dużo wyższy poziom.

***

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. D. Wall – 21 fauli w ataku

2. A. Hrycaniuk – 20 fauli w ataku

3. M. Fraser – 18 fauli w ataku

Klasyfikacja wsadów:

1. J. Parzeński – 33

2. D. Kravish – 31

3. J. Vaughn – 30 (poza ligą)

4. M. Fraser – 26

5. K. Manigault – 23

6. M. Ginyard – 22

7. N. Marković – 21

8. S. King – 19

9. J. Boone – 18

10. M. Sajus – 17

. D. Jackson – 17

Double-double kolejki:

Aaron Johnson – 14 punktów i 14 asyst

Michael Fraser – 13 punktów i 10 zbiórek

Nikola Marković – 14 punktów i 13 zbiórek

Pierwszy raz w PLK: Dąbrowa Górnicza w play-off.

Niecodzienna sytuacja kolejki: 85,7 proc. za dwa Asseco w Tarnobrzegu.

Podopieczni Przemysława Frasunkiewicza ustanowili nowy rekord w PLK, jeżeli chodzi o skuteczność za dwa punkty (dane od sezonu 2003/04). Do tej pory rekord należał do AZS Koszalin i ustanowiony został w sezonie 2005/06 przeciwko Noteci Inowrocław. Koszalinianie w tamtym meczu mogli pochwalić się 85,2 proc. skutecznością. AZS trafił wtedy 46 z 54 rzutów za dwa, natomiast Asseco w poniedziałek miało aż 30 na 35!

Rozregulowany celownik kolejki:

0/8 z gry Łukasza Bonarka

0/5 za trzy Grzegorza Grochowskiego

0/4 za Jakuba Schenka

0/4 za trzy Tweety’ego Cartera

1/11 z gry Curtisa Millage’a

1/7 z gry Pawła Leończyka

2/9 z gry Anthony’ego Goodsa

3/13 z gry Kyle’a Weavera

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

Chcesz więcej statystyk i ciekawostek – sprawdź Puls Basketu.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>