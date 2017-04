Piątka Pulsu Basketu: Szubi Dubi Dance

To był rekordowy tydzień, takich występów w PLK dawno nie było – Krzysztof Szubarga i Robert Skibniewski pobili swoje rekordy, więc od nich Puls Basketu zaczyna statystyczne podsumowanie meczów z ostatniego tygodnia.

PG – Krzysztof Szubarga – 42 punkty, 2 zbiórki, 4 asysty, 4 przechwyty, 8/13 za 3, 10 wymuszonych fauli, EVAL 38

Krzysiek znów zaprezentował swój „Szubi dubi dance”. Poprawił rekordy – sezonu (wcześniej 38 punktów Dardana Berishy), swój własny w karierze (o 12 „oczek” więcej), trafił najwięcej trójek (o trzy więcej). Minimalnie wyprzedził Chrisa Czerapowicza w walce o tytuł króla strzelców. W sobotę zabrakło tylko wygranej – Asseco przegrało 108:109 po dogrywce w Toruniu.

SG – Robert Skibniewski – 26 punktów, 2 zbiórki, 9 asyst, 2 przechwyty, 4/6 za 3, EVAL 35

„Skiba” w niedzielnym spotkaniu ustanowił swój punktowy rekord kariery. O jedno „oczko” pobił wynik z marca 2014 roku. Rekord współczynnika EVAL poprawił natomiast o 7 punktów. Na tegorocznej ligowej liście występów z najlepszym EVAL, wynik 35 daje Robertowi piąte miejsce.

SF – Russell Robinson – 35 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty, 3 przechwyty, 7/9 za 3, EVAL 35

Najlepszy występ Amerykanina w całej jego karierze na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. Pierwszy raz przekroczył granicę 30 punktów w jednym meczu, do tej pory jego rekord wynosił 23 punkty. Na dodatek 7 celnych rzutów zza łuku daje mu drugie miejsce na liście rekordów tego sezonu.

PF – Nikola Marković –27 punktów, 12 zbiórek, 5 asyst, 4 przechwyty, 10/13 z gry, EVAL 41

Nikola wyrównał swój rekord punktowy w PLK z meczu przeciwko Anwilowi. W sobotę z AZS Koszalin Serb po raz pierwszy trafił 10 rzutów z gry i po raz drugi zebrał 6 piłek w ataku, co jest wyrównaniem jego rekordu. A osiągnięty w tym spotkaniu EVAL jest rekordem sezonu!

C – Tomasz Wojdyła – 24 punkty, 9 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty, 10/15 z gry, EVAL 31

Niektórzy pewnie mogą się zdziwić, że mają taką krótką pamięć – „Żółw” w środowym meczu przeciwko Czarnym Słupsk ustanowił tylko jeden rekord kariery i jest to rekord celnych rzutów z gry. Tomkowi zabrakło punktu do wyrównania rekordowego osiągnięcia z 5 kwietnia 2013 roku – w barwach startu Gdynia zdobył wtedy 25 punktów, zebrał 15 piłek, miał 3 asysty, 3 przechwyty, 2 bloki i EVAL na poziomie 40. Mecz w Słupsku był TYLKO drugim najlepszym spotkaniem w karierze Tomasza Wojdyły.

Szósty gracz – Łukasz Koszarek – 19 punktów, 3 zbiórki, 12 asyst, przechwyt, 10/10 za 1, EVAL 31

„Koszi” ostatni mecz, w którym zdobył min. 19 punktów i asystował przynajmniej 12 razy zagrał dwa lata temu. Natomiast jego 10/10 z wolnych, to drugi wynik trafionych rzutów z linii na 100 proc. skuteczności – w styczniu 2014 roku miał 11/11 z Rosą.

***

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. A. Hrycaniuk – 20 fauli w ataku

2. D. Wall – 18 fauli w ataku

3. J. Parzeński – 15 fauli w ataku

4. M. Fraser – 15 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Parzeński – 31

(J. Vaughn – 30 wsadów, poza ligą)

2. D. Kravish – 28

3. M. Fraser – 24

Double-double kolejki:

Kareem Maddox – 19 punktów i 10 zbiórek

Michael Fraser – 11 punktów i 15 zbiórek

Josip Sobin – 15 punktów i 11 zbiórek

Alex Welsh – 25 punktów i 11 zbiórek

Shawn King – 11 punktów i 14 zbiórek

Jure Skifić – 25 punktów i 13 zbiórek

Łukasz Koszarek – 19 punktów i 12 asyst

Kirk Archibeque – 12 punktów i 12 zbiórek

Nikola Marković – 27 punktów i 12 zbiórek

Łukasz Diduszko – 14 punktów i 10 zbiórek

Martynas Sajus – 18 punktów i 12 zbiórek

Michael Fraser – 15 punktów i 14 zbiórek (vs Siarka)

Shawn King – 10 punktów i 10 zbiórek (vs Anwil)

Niecodzienna sytuacja kolejki: 42 punkty Krzysztofa Szubargi

Od 2003 roku mieliśmy cztery przypadki, gdy jeden zawodnik rzucił co najmniej 42 punkty w meczu Polskie Ligi Koszykówki. Ostatni raz takim wyczynem popisał się Brandon Hazzard, który grając w Polpharmie zdobył 45 punktów przeciwko ŁKS Łódź w sezonie 2011/12.

Pierwszy raz w PLK: punkty Wiktora Sewioła

Czekał na nie trzy mecze, w czwartym w końcu je zdobył. Utalentowany 20-latek trafił 6 z 7 rzutów z gry, zebrał dwie piłki, ale jego Siarka przegrała z Polfarmeksem 67:72.

Rozregulowany celownik kolejki:

Krzysztof Jakóbczyk – 0/10 z gry przeciwko Czarnym

Dino Pita – 0/7 z gry przeciwko Kingowi

Karol Gruszecki – 0/5 z gry przeciwko Anwilowi

Jakub Schenk – 1/8 z gry przeciwko Czarnym

Paweł Kikowski – 1/6 za 3 przeciwko Dąbrowie Górniczej

Tweety Carter – 2/9 za 3 przeciwko Stelmetowi

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

