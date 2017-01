Pięćdziesiątka jedna po drugiej – rekordowy sezon w NBA

Sezon jeszcze przed półmetkiem, a już ośmiu graczy zdobyło 50 lub więcej punktów w meczu. Isaiah Thomas, James Harden i Jimmy Butler zrobili to w ciągu ostatnich czterech dni.

Przełom roku w NBA jest po prostu wystrzałowy! W piątek Isaiah Thomas rzucił 52 punkty w meczu z Miami Heat, w sobotę James Harden zaliczył fantastyczne 53 punkty, 16 zbiórek i 17 asyst z New York Knicks, a we wtorek Jimmy Butler zdobył 52 punkty z Charlotte Bobcats.

W sumie, razem z tą trójką, mieliśmy już ośmiu koszykarzy, którzy przekraczali granicę 50 punktów – w tym gronie są także Klay Thompson (60), DeMarcus Cousins (55), John Wall (52), Russell Westbrook (51) oraz Anthony Davis (50).

I teraz uwaga – to już jest wyrównany rekord NBA. W poprzednich sezonach tylko raz zdarzyło się, żeby aż ośmiu graczy zagrało za 50 lub więcej punktów – było to w poprzednich rozgrywkach, gdy takie spotkania rozgrywali Kobe Bryant, Stephen Curry, Kemba Walker i Damian Lillard, a także Davis, Cousins, Butler i Harden.

Tylko czy ten rekord długo się jeszcze utrzyma? Jeśli spojrzymy na tych, którzy w swoich karierach mieli już mecze z takimi zdobyczami, to wydaje się kwestią czasu, by pięćdziesiątki nie strzelili niebawem także Curry, Lillard, Kevin Durant, LeBron James, Kyrie Irving lub Carmelo Anthony. A może także Andrew Wiggins, Gordon Hayward, DeMar DeRozan czy C.J. McCollum?

Tak czy inaczej – żyjemy w czasach superstrzelców. Lata posuchy pod tym względem minęły – między 2009 i 2013 rokiem w NBA było tylko 11 spotkań, w których jeden z graczy rzucał przynajmniej 50 punktów. Wcześniej było ich wiele, ale dokonywała tego węższa grupa graczy z Bryantem, Iversonem i Tracym McGradym na czele.

Najwięcej meczów w historii z przynajmniej 50 punktową zdobyczą, ma oczywiście Wilt Chamberlain – 118.

