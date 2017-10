Z piekła do nieba – King zatrzymał mistrza w Szczecinie

Klęska z Polpharmą i za chwilę … pewne zwycięstwo ze Stelmetem. „Wilki” ograły faworyta 74:62, w pełni kontrolując przebieg wydarzeń na boisku.

Po pierwszych meczach w sezonie chwaliliśmy Stelmet za dobrą formę od początku rozgrywek i krytykowaliśmy Kinga za słabą obronę i ogólnie kiepską formę. Jeden mecz zweryfikował wszystkie opinie.

Stelmet grał bez Borisa Savovicia, ale nie to zdecydowało o wyniku meczu. Także nie brak koncentracji, bo pierwsze minuty były wyrównane. King zagrał po prostu dobry mecz, potrafiąc mocną obroną zmusić gości do gorszych rzutów i niższej skuteczności z gry. To Darrell Harris dominował na deskach, i to akcji Sebastiana Kowalczyka czy Taurasa Jogeli nie potrafili zatrzymać obrońcy.

Kilkupunktowa przewaga Kinga w IV kwarcie urosła do 13 punktów (61:48), Stelmet nadal nie trafiał rzutów z dystansu i stało się jasne, że gospodarze dowiozą sensacyjne zwycięstwo do końcowego gwizdka.

Podwójna szkoda, że mecz w Szczecinie znów rozgrywano w czasie meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Taka dobra gra Kinga jak w niedzielę byłaby najlepsza reklamą w walce o lepszą frekwencję w następnych meczach.

Statystyk chwilowo nie podajemy – padły w II połowie meczu, tam samo jak Stelmet.

