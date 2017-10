Piękna pogoń Polpharmy – Dąbrowa pokonana

Bez Milana Milovanovicia, ale z wiarą, dobrą obroną i jeszcze lepszym atakiem – czwartą kwartę „Kociewskie Diabły” wygrały aż 33:15 i pokonały zespół z Zagłębia 90:79.

Po 30 minutach meczu w Starogardzie było 64:57 dla gości i wydawało się, że goście będą kontrolować już ten mecz, że nie wypuszczą ważnej wygranej na trudnym terenie, gdzie niedawno przegrał Stelmet. A jednak, w końcówce to Polpharma – mimo osłabienia brakiem pierwszego środkowego Milana Milovanovicia – pokazała świetny basket.

Pogoń zaczął Ameen Tanskley, punkty dorzucił znów skuteczny Andrija Bojić (24 punkty, 8 zbiórek, 4 bloki), ale bohaterem czwartej kwarty był Jakub Schenk, który zdobył w niej 11 ze swoich 15 punktów – rezerwowy rozgrywający Polpharmy trafił dwie trójki oraz wykonał akcję 2+1, która wyprowadziła gospodarzy na prowadzenie 73:68.

Ale działał nie tylko atak „Kociewskich Diabłów”, Dąbrowa była momentami bezradna przeciwko strefowej obronie gospodarzy. Goście kompletnie zatracili skuteczność, a nakręceni pogonią i dopingiem koszykarze Polpharmy spokojnie utrzymali przewagę do końca.

