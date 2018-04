Piękna seria Stali, smutny finisz Polpharmy

Stal Ostrów wygrała 13 z ostatnich 14 meczów, dzięki doskonałej skuteczności pokonując Polpharmę w Starogardzie aż 106:67. Aaron Johnson zdobył 20 punktów.

Historia tego meczu to po pierwsze niezwykłość BM Slam Stali w rzutach z dystansu. Ostrowianie w meczu trafili niezwykłe 17/22 prób, czyli aż 77.3%. Aaron Johnson, który w trójkach jest coraz lepszy, trafił wszystkie swoje 5 prób. Mateusz Kostrzewski zaliczył 3/3. W całym meczu goście mieli 63.7% skuteczności z gry.

Drugą istotną wiadomością dla kibiców Stali, nie tylko w kontekście meczu w Starogardzie, był powrót do gry Adama Łapety po przerwie spowodowanej urazem dłoni. Polski środkowy, który będzie bardzo ważnym elementem w playoff, zagrał przez 23 minuty, zanotował 8 punktów, 6 zbiórek i 2 bloki.

Polpharma już od kilku spotkań prezentuje się fatalnie, drużyna rozsypała się w końcówce sezonu. Wynik pierwszej połowy – 29:60 na własnym parkiecie – mówi wszystko. Gospodarze dla odmiany zupełnie nie mogli trafić z dystansu, mieli tylko 3/18. Milan Milovanović zdobył 18 punktów, a Jakub Schenk 17.

Stal wygrała 13 z ostatnich 14 meczów, zanotowała też 7 zwycięstwo z rzędu na wyjeździe. Ma bilans 21-9 i w perspektywie mecz u siebie z MKS Dąbrowa i wyjazd do Koszalina. Dwie wygrane mogą dać nawet drugą lokatę po rundzie zasadniczej.

