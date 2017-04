Piękna wiosna w Starogardzie – Polpharma kwitnie

Dobra forma i niezły terminarz sprawiają, że play-off dla „Kociewskich Diabłów” jest coraz bliżej. W meczach z Dąbrową, Krosnem i Czarnymi drużyna Mindaugasa Budzinauskasa wypracowała niezły bilans 2-1.

Poprzedni sezon kończyli bilansem 6-1, teraz właśnie tak wygląda ich bilans z siedmiu ostatnich spotkań – to już staje się tradycją, że Polpharma wiosną radzi sobie bardzo dobrze. W sobotę zespół ze Starogardu pokonał 83:78 też rozpędzonych ostatnio Czarnych. Z bilansem 16-13 zajmuje ósme miejsce – traci punkt do Dąbrowy i Czarnych, ma punkt przewagi nad Turowem i Treflem. Ma jednak także o jeden mecz rozegrany więcej.

W dobrych wynikach duża zasługa Mindaugasa Budzinauskasa, który nie ma do dyspozycji takich gwiazd, jakie grają choćby w Zgorzelcu i w Sopocie, a jednak możliwości Anthony’ego Milesa i kilku otaczających tego błyskotliwego strzelca solidnych graczy, zwykle potrafi wykorzystać do maksimum.

– Ha, wie pan, zależy kogo nazywamy gwiazdami – śmieje się Budzinauskas. – Zwykle tych, którzy zdobywają najwięcej punktów, a my mamy gwiazdy gry drużynowej. Bardzo zespołowego Marcina Fliegera, Anthony’ego Milesa, który jest jednym z najszybszych graczy w lidze. Mamy zawodników, którzy wyróżniają się w obronie, jak Martynas Paliukenas czy Łukasz Diduszko. Mamy wreszcie Martynasa Sajusa, który gwiazdą – wielką, nie tylko w Polsce – może być w najbliższych latach.

A jaką wiosenną tajemnicę ma Polpharma – czy w Starogardzie kwitnie coś wyjątkowego? – A to dobre pytanie! – śmieje się Budzinauskas. I poważnie tłumaczy: – Od początku sezonu graliśmy dosyć równo, nie mieliśmy słabszych momentów. A teraz gramy lepiej, bo to logicznej i normalne dla konsekwentnie i ciężko pracującego zespołu – on się przecież rozwija, poznaje, zgrywa. I tak jest u nas, my wiemy, co mamy robić – mówi Litwin.

Budzinauskas podkreśla, że jego zespół jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie. – Są zespoły, które w pewnym momencie sezonu są zmęczone, podstawowym graczom brakuje sił. A my nawet teraz, gdy gramy trudne mecze co trzy dni i mamy kontuzje, motorycznie i fizycznie jesteśmy lepsi od przeciwników.

Obecnie w Polpharmie brakuje Paliukenasa, który wybił bark. Na najbliższy mecz z Polfarmeksem jeszcze nie wróci, ale z AZS i Asseco powinien zagrać. – Na play-off będzie gotowy? – podpuszczam Budzinauskasa.

– Ha, na play-off, jeśli tam się dostaniemy, to będziemy gotowi nawet z połamanymi kośćmi – śmieje się trener Polpharmy.

– Szansa na ósemkę jest duża, wiemy o tym. Ale spokojnie – nasza końcówka sezonu wydaje się łatwiejsza, jednak Polfarmex, AZS i Asseco nie są gorsze od nas. Musimy być skoncentrowani i grać swoją najlepszą koszykówkę. Nie jesteśmy zespołem, który może wygrać grając na 60-80 proc. Musimy grać na 100 proc. – zaznacza Mindaugas Budzinauskas.

