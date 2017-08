Piękny hołd Wrocławia – tłumy dla Adama Wójcika

Kilkuset kibiców Śląska i mieszkańców miasta, w którym Adam odnosił największe sukcesy, przyszło w niedzielę wieczorem pod legendarną Kosynierkę.

To była spontaniczna akcja, dla wielu naturalna. Tłumy zaczęły zbierać się po zmroku, przy ul. Mieszczańskiej, przy hali, wystawiono baner upamiętniający sukcesy Adama Wójcika w Śląsku.

Pod nim palono znicze, wspominano Adama w rozmowach i przemówieniach. Gwiazdę wspominali m.in. jego przyjaciel z boiska Maciej Zieliński czy obecny prezes Śląska Michał Lizak.

– Nie tak dawno, w nowej hali WKK, spotkałem Adama, jak zwykle uśmiechniętego. Był ze swoimi dwoma synami. Podszedł do mnie, uściskał i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Dopiero później dowiedziałem się, że jego stan się pogorszył – przytacza wspomnienie Jerzego Hajnsza, byłego trenera Wójcika z Gwardii Wrocław, „Gazeta Wrocławska”.

Adam Wójcik zmarł 26 sierpnia, po długiej walce z białaczką. Miał 47 lat.

#AW10 żeby każde pokolenie miało szanse mieć takich idoli… pic.twitter.com/A6HTsBoD76 — Andrzej Jankowski (@bArJanek) August 27, 2017