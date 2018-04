Piękny sen spełniony – debiut po 10 latach walki

Andre Ingram nie tylko zrealizował marzenie swojego życia, ale także w barwach Lakers zaliczył naprawdę udany mecz. Zdobył 19 punktów, trafił 4/5 z dystansu.

Nike Zoom KD 10 – Ty też możesz grać w butach Kevina Duranta! >>

W ostatnich kilku dniach jego historia obiegła cały koszykarski świat. Po aż 10 latach czekania w filialnych drużynach, Andre Ingram (32 lata, 196 cm.) w poniedziałek dowiedział się, że powołują go Los Angeles Lakers. We wtorkową noc zagrał już w spotkaniu z Houston Rockets, i to jak zagrał!

W pierwszych 7 minutach swojego wymarzone występu, nieco już szpakowaty debiutant, zdobył 11 punktów, trafiając 3 razy z rzędu za 3 punkty. Cały występ skończył z 19 punktami, 3 zbiórkami i 3 blokami. Lakers przegrali 99:105, ale publiczność w Staples Center oszalała na jego punkcie, żartobliwie skandując „MVP, MVP!”.

Wzruszony i przed meczem, i po meczu, zawodnik dostał mnóstwo ciepłych słów nawet od największych gwiazd – docenili go Kobe Bryant, Chris Paul czy Magic Johnson. Od lat uchodzi za legendę niższych lig. Od 2007 roku zagrał łącznie 384 spotkania w takich drużynach jak Utah Flash, Los Angeles D-Fenders i South Bay Lakers, ale nikt nigdy nie chciał mu dać szansy.

W środę, przy okazji ostatniego meczu w sezonie (derby z Clippers), Andre Ingram znów zapewne dostanie szansę wyjścia w składzie Lakers, a jego gra będzie wielkim medialnym wydarzeniem.

Nike Zoom KD 10 – Ty też możesz grać w butach Kevina Duranta! >>