Piękny weekend z NBA – playoff rusza na całego

Aż 4 mecze o przystępnej porze, łącznie 8 spotkań o stawkę w ciągu 2 dni. Plaoff 2018 zaczyna się już w sobotę, na początek zobaczymy mecz Golden State Warriors – San Antonio Spurs.

Na tę chwilę fani NBA czekali cały rok. Już w sobotę rusza najważniejsza faza sezonu, od razu z pakietem meczów, które będzie można obejrzeć bez zarywania nocy. Canal+ planuje transmisję w niedzielę (godz. 21.30) z meczu Cavs – Pacers, ale wszystkie pozostałe mecze można będzie oczywiście bez problemu zobaczyć na NBA League Pass.

Rozkład weekendowych meczów przedstawia się następująco (godziny wg polskiego czasu):

Sobota, 14 kwietnia:

Golden Stata Warriors – San Antonio Spurs (godz. 21.00)

Mistrzowie wciąż bez Stephena Curry’ego, nie grali ostatnio dobrze, ale ich siła nadal jest ogromna. Spurs do ostatniej chwili walczyli o playoff, ale przecież to… Spurs. Czy Gregg Popovich był w stanie, przy obecnej drużynie, wykombinować jakiś fortel na serię z Warriors?

Toronto Raptors – Washington Wizards (godz. 21.30)

Niby zagra jedynka z ósemką Wschodu, ale seria może być dużo bardziej wyrównana, niż to się pozornie wydaje. W sezonie zasadniczym zespoły grały zacięte spotkania, a wynik Wizards to przecież efekt połowy sezonu bez Johna Walla. Czekamy też na Marcina Gortata w trochę większej roli, niż ostatnio.

Philadelphia Sixers – Miami Heat (godz. 2.00)

Najgorętsza ekipa ostatnich tygodni (16 wygranych z rzędu na koniec sezonu), kontra dośc niewygodny, niedoceniany rywal. Jak z pierwszym poważnym, playoffowym wyzwaniem poradzą sobie wschodzące gwiazdy- Joel Embiid i Ben Simmons?

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans (godz. 4.30)

Zaskakująco udany sezon Blazers wynika w dużej mierze z olbrzymiej poprawy gry w obronie. Ak ta defensywa poradzi sobie z talentem i warunkami Anthony’ego Davisa?

Niedziela, 15 kwietnia

Boston Celtics – Milwaukee Bucks (godz. 19)

Celtics też pozytywnie zaskoczyli końcówką sezonu, graną przecież bez Kyriego Irvinga. Będą faworytem serii, w której największą gwiazda będzie gracz rywala – Giannis Antetokounmpo. Czy tak wyczekiwane lepsze czasy Bostonu nadejdą już tej wiosny?

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers (godz. 21.30)

Pierwsze danie dla LeBrona Jamesa i jego odświeżonych Cavs, ale czy na pewno będzie to łatwa i przyjemna runda? W sezonie obie drużyny dzieliły tyko 2 wygrane, Victor Oladipo jest pewnym kandydatem do nagrody za największy postęp w sezonie.

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz (godz. 0.30)

Wielkie „sprawdzam” ze strony obrony Utah skupionej wokół Rudy’ego Roberta dla eksperymentu z gwiazdami w Thunder. Czy Russell Westbrook okaże się tylko kolekcjonerem cyferek czy poprowadzi swój zespół daleko?

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves (godz. 3.00)

Wolves dostali się do playoff rzutem na taśmę, dlaczego nie mają sprawić problemów Rockets, którzy myślami pewnie są przy następnych rundach? Czas na Jamesa Hardena, aby pokazał formę godną MVP także w playoff.

