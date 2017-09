Piernik Glenn Cosey – gaduła, co lubi być liderem

– Gadam w czasie gry, kiedy bronię, kiedy zmiatamy z boiska rywala, kiedy go gonimy – mówi nowy rozgrywający Polskiego Cukru. Czyżby PLK dostała nowego Jerela Blassingame’a?

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

Glenn Cosey ma 25 lat, 183 cm wzrostu, w Europie gra od trzech sezonów. W Toruniu ma zastąpić Obiego Trottera, który mądrą, stonowaną i skuteczną grą poprowadził zespół do srebrnego medalu w minionym sezonie.

Tylko że Cosey wydaje się innym graczem niż Trotter. Bardziej nastawionym na zdobywanie punktów. Możliwe, że nie mając w zespole świetnego Kyle’a Weavera, Polski Cukier trafił z taką jedynką w dziesiątkę.

Cosey nie ma imponującego CV. Do Eastern Kentucky nie przychodził jako gwiazda szkoły średniej, tylko przenosił się junior college’u Columbus State Community College. I to nie jako jedynka, tylko dwójka – taką rolę pełnił w rodzinnym Flint. – Ciężki teren do dorastania, to miasto było zawsze wysoko, jeśli chodzi o liczbę przestępstw. Trzeba uważać i być skoncentrowanym, by się nie stoczyć – mówił Cosey.

Wie, co mówi – jego ojciec trafił do więzienia, gdy Glenn był ósmej klasie, a matka wspominała, że w tym czasie jej syn nie mógł za bardzo grać w kosza, bo ciągle miał jakieś kłopoty poza boiskiem, poza szkołą. Ale ostatecznie Cosey przebił się do większego grania, talent miał.

W Columbus State przez dwa lata rzucał po 17-19 punktów, w Eastern Kentucky te osiągi utrzymał. W drugim, ostatnim sezonie 2013/14, notował przeciętnie po 18,7 punktu oraz 4,2 asysty grając już jako jedynka – zdaniem trenerów transformacja na tę pozycję przeszła dobrze. Cosey w tym drugim sezonie trafiał też bardzo dobre 42 proc. trójek, rzucił 17 punktów (5/11 za trzy) w przegranym meczu przeciwko Kansas w Turnieju NCAA.

Po przyjeździe do Europy Cosey grał w II lidze we Francji (16,3 punktu oraz 4,1 asysty w Evreux), w Lidze Adriatyckiej (12,5 punktu oraz 2,0 asysty w KK Zadar w Lidze Adriatyckiej), a ostatnio w II lidze włoskiej (18,8 punktu oraz 4,0 asysty w Bertram Tortona). Wszędzie, tak jak w NCAA, był liderem zespołu pod względem punktów, trafiał 33-39 proc. trójek.

Teraz poprowadzi Cukier mając obok siebie doświadczonych Łukasza Wiśniewskiego i Aarona Cela, czekającego na przełamanie Karola Gruszeckiego i lubiących otrzymywać dobre podania pod kosz Cheikha Mbodja czy Krzysztofa Sulimę.

ŁC