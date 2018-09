Piernik w kadrze – Krzysztof Sulima pomoże reprezentacji

Tuż przed piątkowym meczem reprezentacji Polski z Włochami udało się znaleźć uzupełnienie zestawu podkoszowych graczy. Do kadry dołączył Krzysztof Sulima, zawodnik Polskiego Cukru Toruń.

Sytuacja reprezentacji Polski pod koszem była dosyć niewesoła, po tym, gdy seria kontuzji wyeliminowała z gry kolejnych wysokich – z różnych powodów odpadli m.in. Maciej Lampe, Przemysław Karnowski, Damian Kulig i Jakub Wojciechowski. Nie udało się też uzupełnić składu Adamem Łapetą.

Ostatecznie – według niepotwierdzonych jeszcze przez sztab kadry informacji – udało się do nieoczekiwanej współpracy przekonać Kamila Sulimę i Polski Cukier Toruń. Jeśli chodzi o graczy podkoszowych, dołączy do Adama Hrycaniuka i Mikołaja Witlińskiego.

Krzysztof Sulima (28 lat, 202 cm) wyrobił sobie w lidze markę solidnego, walecznego gracza podkoszowego. Cenią go także w Toruniu, klub w wakacje przedłużył współpracę jeszcze o 1 sezon. „Żubr” gra już w tej drużynie od rozgrywek 2014/15.

W ubiegłym sezonie, Sulima znów był ważnym elementem zespołu, który ostatecznie zajął 3. miejsce w lidze. Notował statystyki na poziomie 7.8 punktu i 3.7 zbiórki, spędzał na boisku średnio 18 minut. Trafiał 57.9 % rzutów z gry oraz 67.9 % wolnych.

Polska już w piątek zagra wyjazdowy mecz z Włochami w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W poniedziałek, 17 września, zmierzymy się z Chorwacją.

