Pierniki atakują, Stelmet dopiero piąty

Polski Cukier Toruń to wyraźnie najbardziej efektywna drużyna ligi w ataku. Najsłabsza w ofensywie jest Legia Warszawa, poważne kłopoty ma też Asseco Gdynia.

Na pierwszym miejscu, z dość wyraźną przewagą, jest Polski Cukier. Najlepszy w obronie (i pierwszy w ligowej tabeli) Anwil dysponuje obecnie trzecim pod względem efektywności atakiem. Mistrzowie Polski – Stelmet jest dopiero na dość zaskakującym piątym miejscu. Zdarzające się ligowe porażki nie są najwyraźniej takie całkiem przypadkowe.

Aż na czwartej pozycji jest King Szczecin, który ma dopiero 11. obronę. Z drużyn, które wciąż walczą o playoff szokująco nisko jest Asseco, którego atak jest efektywniejszy tylko od ofensywy najgorszej w lidze Legii. Gdynianie swój pozytywny bilans w lidze (11-10) zawdzięczają więc w dużej mierze bardzo dobrej obronie.

Zaskakujący słabo wypada także atak Stali Ostrów Wlkp., która ma taki sam wynik jak GTK Gliwice z dołu tabeli. Legię od reszty stawki dzieli przepaść.

Efektywność defensywna – punkty tracone na 100 posiadań (Drtg) – TUTAJ >>

Efektywność ofensywna – punkty zdobywane na 100 posiadań (Drtg)

1. Polski Cukier –119.6

2. MKS Dąbrowa – 116.3

3. Anwil – 115.8

4. King – 115.7

5. Stelmet – 114.8

6. Rosa – 113.4

7. Turów – 112.5

8. TBV Start – 111.1

9. Polpharma – 110.4

Trefl – 110.4

11. Miasto Szkła – 108.4

12. GTK Gliwice – 107.1

Stal – 107.1

14. AZS Koszalin – 106.0

15. Asseco – 105.6

16. Legia – 97.9

