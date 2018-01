Pierniki gromią na luzie – AZS bez obrony

111:87 – taki był wynik jednostronnego meczu w Toruniu, w którym Polski Cukier trafił 59 proc. rzutów z gry, a AZS nie miał nic do powiedzenia. 22 punkty dla zwycięzców zdobył Glenn Cosey.

Polski Cukier był zdecydowanym faworytem tego meczu i potwierdził to w pierwszej kwarcie – prowadził 33:19, a Krzysztof Sulima, który wszedł w 4. minucie, miał już 8 punktów. A potem przewaga rosła, w trzeciej kwarcie było to nawet blisko 30 punktów.

Jeśli chodzi o AZS, to ktoś złośliwy mógłby zauważyć, że we wtorkowym meczu zespół z Koszalina długimi momentami wyglądał jak okno wystawowe znanej agencji menedżerskiej – błyszczeli Aleksandar Marelja (22 punkty i 6 zbiórek, świetne 9/9 z gry) i Nikola Malesević (16 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst), których ściągnął do Koszalina reprezentowany przez tę samą grupę trener Dragan Nikolić.

A Polski Cukier wykonał swoją robotę i spokojnie może o tym meczu zapomnieć – 22 punkty dla gospodarzy zdobył Glenn Cosey (9/13 z gry, także 5 zbiórek i 9 asyst), 17 dodał Aaron Cel, a 16 Sulima.

W drużynie gości, poza wspomnianymi Serbami, 15 punktów zdobył Kacper Młynarski, a 10 dorzucił Diante Baldwin. Qyntel Woods grał przez 12 minut, ale do kosza nie trafił ani razu.

ŁC