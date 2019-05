Pierniki już wygrywaJO – Mbodj zamknął trumnę

Twardy, typowo playoffowy mecz minimalnie dla Polskiego Cukru. Zespół z Torunia pokonał Kinga Szczecin 70:65 i objął prowadzenie 1:0 w ćwierćfinale PLK.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Czasem nie trzeba wielu punktów, aby stworzyć fajne koszykarskie widowisko. W pierwszej połowie oglądaliśmy twardą, męską walkę z obu stron, w której minimalnie lepiej czuł się King. Szczecinianie zaczęli od świetnego 11:4, m.in. po rewelacyjnym wsadzie Mateusza Bartosza. (wideo poniżej)

Polski Cukier zaczął od 2/16 z gry (!!), ale stopniowo się budził, dobrze grał Damian Kulig, a King przegapił kilka szans, aby odskoczyć na dobre. Na początku drugiej kwarty było 17:15 dla gospodarzy, a Ron Lowery trafił 2 efektowne trójki z rzędu.

Do przerwy minimalnie lepszy (34:29) był jednak King, dzięki doskonałej obronie i dominacji pod koszem. Pomogły też mądrze wymuszane przewinienia, m.in. przez Jakuba Schenka, który po I połowie miał także na koncie już 5 asyst.









Drugą połowę King zaczął jeszcze z impetem. Po dwóch trafieniach za 3 Łukasza Diduszki oraz kolejnych wolnych Schenka prowadził nawet 46:39. Stopniowo zaczął jednak słabnąć, a „Pierniki” znacząco poprawiły obronę.

W ataku wreszcie kilka razy pokazał się Michael Umeh, trumnę w obronie zamknął Cheikh Mbodj, a na obwodzie świetne w defensywie pracował Tomasz Śnieg. Polski Cukier przejął inicjatywę, zaliczył serię 14:0 i po 30 minutach było 54:48 dla gospodarzy.

Torunianie potrafili utrzymać intensywność obrony do samego końca, a King nie potrafił już odbudować się w ataku, może poza indywidualnymi zrywami Martynasa Paliukenasa. Fatalnie pudłował Tauras Jogela, a Paweł Kikowski przegrywał z frustracją.

W ostatnich minutach rozstrzygające punkty zdobywał, schowany gdzieś wcześniej, Karol Gruszecki, a kolejne trójki Łukasza Diduszki były już spóźnione. Najważniejszym graczem meczu był Cheikh Mbodj, nawet jeśli tego nie widać w statystykach.

Polski Cukier prowadzi 1:0 w serii. Mecz numer 2 w niedzielę, o godz. 19, również w Toruniu.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>