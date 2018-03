Pierniki też się zbroją – DJ Newbill i Damian Jeszke na pokładzie

Ograny w Europie amerykański strzelec i przydatny Polak do rotacji. Drużyna Polskiego Cukru nie miała wyboru, musiała odpowiedzieć na ostatnie transferowe ruchy pozostałych kandydatów do medali.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

W ostatnich tygodniach wzmacniały się Stelmet, Anwil, Stal i Rosa, a o potrzebie wzmocnień w Toruniu mówiło się od pierwszych miesięcy sezonu. Do tego ostatnia porażka Polskiego Cukru z Rosą potwierdziła, że ewentualny powrót o finału PLK w tym składzie nie będzie prosty. Pogłoski o transferach potwierdziły się w ostatnim dniu okienka.

DJ Newbill to amerykański rzucający obrońca (26 lat, 193 cm.), ma za sobą udaną karierę w NCAA, w zespole Penn State. W ostatnim sezonie notował 20,7 pkt, 5 zbiórek i 3 asysty, zostając wybranym do drugiej drużyny konferencji All-Big Ten.

W Europie debiutował we francuskiej ProA. W barwach ASVEL Lyon Villeurbanne notował na swoim koncie niespełna 7 pkt w lidze oraz 13 pkt w Pucharze FIBA. W połowie sezonu przeniósł się do tureckiego Akhisar Belediyespor (11 pkt, 5 zb.).

W sezonie 2016-17 zdobył mistrzostwo i Puchar Belgii oraz zadebiutował w Lidze Mistrzów z Telenetem Ostenda. Jego statystyki w lidze to 21 minut, 8,4 pkt oraz 1,7 asysty. Wyróżniał się dobrą skutecznością z gry, w Belgii było to 52 proc. za 2 i 42 proc. za 3 punkty.

W tym sezonie grał w Australii, gdzie w barwach New Zealand Breakers notował na swoim koncie średnio 13,9 pkt, 4,4 zbiórek i 3,3 asyst. Ostatni swój mecz rozegrał tam 5 marca, rzucając w półfinale ligi 21 punktów.

Damian Jeszke – potwierdzenie transferu, o którym w środowisku koszykarskim mówiło się od kilku dni. Wciąż dość młody (23 lata, 200cm), ale już doświadczony w PLK zawodnik, mogą cy grać na obu pozycjach skrzydłowego. Jego statystyki z Koszalina nie są może oszałamiające 9.4 punktu oraz 4.5 zbiórki, ale warto zauważyć, że – w porównaniu z latami w Rosie – zrobił wyraźny postęp jeśli chodzi o skuteczność. W tym sezonie trafia 52% za 2 punkty i 37% z dystansu. „Jeżol” znany jest w lidze z jeszcze jednej cechy – raz na jakiś czas zdarzają mu się wielkie mecze przeciwko najsilniejszym rywalom.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>