Pierniki twarde w obronie, regres Anwilu

Najlepszą defensywę na początku sezonu PLK ma Polski Cukier Toruń. Najsłabszą AZS Koszalin. Lider ubiegłego sezonu – Anwil Włocławek – w tym momencie jest wyraźnie słabszy.

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>

Za nami 6 kolejek spotkań nowego sezonu. Sprawdziliśmy, jak przedstawia się porównanie zespołów pod względem efektywności w obronie (DRtg), czyli liczby punktów traconych na 100 posiadań.

Jak dotąd, zdecydowanie najlepszą obronę posiada Polski Cukier Toruń, który traci tylko 91.1 punktu. Następne w kolejności są Stal, King oraz – zadziwiająco wysoko – Legia.

Zespół z Warszawy zanotował w defensywnie największą odmianę. W ubiegłym sezonie tracił 116.7 punktu na 100 posiadań, czyli aż o ponad 16 więcej.

Najlepsza obrona poprzednich rozgrywek, Anwil Włocławek (w ubiegłym sezonie 101.9 pkt, teraz 105.6), w tym momencie jest dopiero szóstą defensywą w lidze.

(punkty tracone na 100 posiadań, dane na podstawie realgm.com)

1. Polski Cukier Toruń – 91.1

2. BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski – 97.5

3. King Szczecin – 99.4

4. Legia Warszawa – 100.4

5. Stelmet Enea BC Zielona Góra – 104.3

6. Anwil Włocławek – 105.6

7. Polpharma Starogard Gdański – 107.3

8. Arka Gdynia – 107.9

9. Spójnia Stargard – 109.9

10. TBV Start Lublin – 110.1

11. Rosa Radom – 110.4

12. Trefl Sopot – 110.8

13. MKS Dąbrowa Górnicza – 111.0

14. GTK Gliwice -113.4

15. Miasto Szkła Krosno – 117.7

16. AZS Koszalin – 119.9

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>