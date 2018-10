„Pierniki” z Niemcami o wielką stawkę – jest transmisja

Polski Cukier, po sensacyjnym wyeliminowaniu Estudiantes Madryt, w poniedziałek stanie przed ostatnią przeszkodą na drodze do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz z Medi Bayreuth o godz. 19.00 w Toruniu.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>

Trwa wspaniały początek sezonu Polskiego Cukru i kibice „Pierników” liczą, że po ograniu silnych Hiszpanów i zdobyciu Superpucharu, uda się również przejść niemieckiego rywala na drodze do Champions League.

Medi Bayreuth nie grali jeszcze meczów w tej edycji, jako wyżej rozstawiony zespół, rozpoczynają eliminacje właśnie od 3. rundy. Szósta drużyna Bundesligi ubiegłego sezonu, w zeszłym roku grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, dwukrotnie ogrywając m.in. Rosę Radom.

Niemcy w miniony weekend zaczęli już sezon Bundesligi – w pierwszej kolejce pokonali na wyjeździe RASTA Vechta 83:67. Graczem meczu był De’Mon Brooks (silny skrzydłowy), który zanotował 19 punktów i 12 zbiórek. Statystyki z meczu TUTAJ, a kilka efektownych akcji Amerykanina z ubiegłego sezonu można zobaczyć na wideo poniżej.

Polskich kibiców na pewno zaciekawi też pierwszy rozgrywający rywala z Bawarii – David Stockton to oczywiście syn legendarnego gracza Utah Jazz. Zawodnik, mający na koncie także epizody w NBA, w pierwszym ligowym spotkaniu zanotował 9 punktów i 6 asyst.

Poniedziałkowe spotkanie będzie można za darmo obejrzeć za pośrednictwem YouTube – POD TYM LINKIEM>> Rewanż już w czwartek, w Bayreuth. Zwycięzca dwumeczu otrzyma miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

