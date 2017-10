Pierniki zatrzymały Turów – zaczął Cel, skończył Cosey

Polski Cukier prowadził od początku, choć Turów kilka razy odrabiał straty. Ale na przełomie trzeciej i czwartej kwarty torunianie mieli zryw 15:2, który przesądził o wygranej – skończyło się 92:80.

PGE Turów Zgorzelec przed przyjazdem do Torunia wygrał trzy mecze z rzędu, pokonał m.in. Anwil po dogrywce i w sobotę ładnie próbował walczyć z Polskim Cukrem. Ale na wicemistrza Polski był jednak za słaby – torunianie mieli za wiele atutów.

Bardzo dobrze zaczął spotkanie Aaron Cel, który trafiał z dystansu i spod kosza, do przerwy miał 12 punktów i 5 zbiórek, co pozwoliło „Twardym Piernikom” prowadzić do przerwy 44:32. Ale nie tylko dzięki Celowi – dobrze mecz zaczął Krzysztof Sulima, a mocne wejście z ławki miał Bartosz Diduszko, który przez cały mecz robił wiele pożytecznych rzeczy, także w obronie przeciwko Stefanowi Balmazoviciowi czy Cameronowi Ayersowi.

W drugiej połowie Turów jednak zbliżył się na 50:52. Bardzo dobry moment miał Kacper Borowski (14 punktów w meczu), zgorzelczanie potrafili wybronić kilka akcji z rzędu i wydawało się, że mogą zagrozić gospodarzom.

Ale nic z tych rzeczy – Polski Cukier na przełomie trzeciej i czwartej kwarty miał zryw 15:2 i mocno rozkręcił się w tym czasie Glenn Cosey (25 punktów, 8 asyst). Amerykanin zresztą punktował, i to na różne sposoby, od początku mecz – trafiał z wejść, z półdystansu i za trzy (3/5), to tego mądrze znajdował partnerów.

Turów walczył do końca, gonił trójkami, ale jego zapał studził sprytnymi dobitkami Sulima (13 punktów, 8 zbiórek), a także Diduszko (17 i 6) z Łukaszem Wiśniewskim. Polski Cukier wygrał jak najbardziej zasłużenie.

