Pierwsza bitwa dla Anwilu – Ivan Almeida niczym MVP!

Świetne, choć bardzo nerwowe, widowisko. Anwil minimalnie pokonał Arged BMSlam Stal 89:84 i objął prowadzenie 1:0 w ćwierćfinale PLK. Ivan Almeida zanotował 29 punkówi 8 asyst.

Anwil – podobnie jak kilka dni wcześniej – zaczął od piorunującego uderzenia, było 9:0 zanim Stal rozgrzała się na dobre. Świetne pierwsze minuty zaliczał Ivan Almeida, nie tylko zorientowany na punktowanie (2 trójki z rzędu), ale i efektownie znajdujący wolnych kolegów.

Stal otrząsnęła się dosyć szybko, wykorzystała dodatkowe szanse, jakie trafiały się jej dzięki zbiórkom w ataku. Dobrze grał wtedy Mike Scott i zrobiło się tylko 11:9 dla gospodarzy.

Anwil minimalnie przeważał, ponieważ wykorzystywał swój potencjał ataku graczy z pozycji 4. Najpierw doskonałą zmianę dał Michał Ignerski, zdobył szybkie 9 punktów, ale złapał też aż 3 przewinienia i musiał wrócić na ławkę. Konsekwentnie pojedynki na tej pozycji wygrywał też Walerij Lichodiej (14 pkt. do przerwy) z Mateuszem Kostrzewskim.

Stal w końcówce 1. połowy trafiła jednak trudne rzuty z dystansu i po 20 minutach przegrywała tylko 42:46.









Po przerwie mecz wspaniale się rozkręcił. Stal zaczęła znacznie lepiej bronić, ale przede wszystkim rozszalał się Casper Ware. Najpierw zaliczył akcję za 4 punkty (po ogromnym błędzie Almeidy), a potem trafił jeszcze 2 dalekie trójki. Goście dogonili i przegonili Anwil, wychodząc nawet na 5-punktowe prowadzenie. Po 3 kwartach było 69:67 dla ostrowian.

Ostatnia kwarta to już olbrzymi chaos, wojna nerwów i taktyka odłożona w kąt. Gwiazdą, która w decydujących momentach dała zwycięstwo okazał się Ivan Almeida – trafił 2 kolejne trójki, pokazał dobre akcje w obronie, potrafił też wymusić przewinienie umyślne na Ivanie Marasie.

Stal w końcówce podjęła kilka złych decyzji (Mateusz Kostrzewski za 3 punkty w najważniejszym posiadaniu?) i Anwil obronił niewysoką przewagę. Casper Ware potwierdził jednak wielką klasę, notując łącznie 27 punktów, 6 zbiórek i 5 asyst.

Anwil prowadzi w ćwierćfinale 1:0. Drugi mecz serii w sobotę, również we Włocławku.

TS

