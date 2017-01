Pierwsza piątka kolejki – Ireland i Czerapowicz z abonamentem

Wszechstronny Chavaughn Levis otarł się o triple – double, w gronie najlepszych znów Anthony Ireland i Chris Czerapowicz. Przedstawiamy statystyczne zestawienie Pulsu Basketu!

PG – Anthony Ireland – 31 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst, 10/14 z gry (w tym 9/9 za 2), 10/10 za 1 EVAL 37

Świetna dyspozycja amerykańskiego rozgrywającego pozwoliła Treflowi Sopot odnieść cenne zwycięstwo w meczu derbowym przeciwko Asseco Gdynia. Był nie do zatrzymania dla gdyńskich obrońców.

SG – Chavaughn Levis – 20 punktów, 8 zbiórek, 10 asyst, 2 przechwyty, EVAL 24

Po zawirowaniach, jakie dzieją się teraz w słupskim klubie, Lewis stał się liderem drużyny – dwoił się i troił, aby wywieźć dwa punkty ze Szczecina, pomimo okrojonego składu Czarnych. Amerykaninowi zabrakło 2 zbiórek do triple-double.

Na osiągniecie dwucyfrowej zdobyczy w trzech elementach statystycznych w PLK czekamy już 1039 dni i poczekamy, ale to właśnie zawodnik Czarnych Panter jest jednym z głównych kandydatów do wykręcenia triple-double.

SF – Chris Czerapowicz – 21 punktów, 13 zbiórek, asysta, blok, EVAL 29

W zestawieniu najlepszej piątki 13 kolejki nie mogło go zabraknąć. Wyratsa wręcz na jednego z kandydatów do nagrody MVP sezonu zasadniczego! Po raz kolejny zawodnik z Miasta Szkła notuje wspaniały występ, co przełożyło się na już 8 zwycięstwo beniaminka. O możliwościach podopiecznych Michała Barana przekonała się tym razem drużyna z Dąbrowy Górniczej.

PF – Vladimir Dragicević – 12 punktów, 15 zbiórek, 2 asysty, 2 przechwyty, blok, 6/8 z gry, EVAL 27

Czarnogórski skrzydłowy ponownie pokazuje władzom Stelmetu, że dobrze zainwestowali pieniądze ściągając go do drużyny. Jak dawniej, świetnie rozumie się z kapitanem zielonogórskiej drużyny, Łukaszem Koszarkiem.

C – Shawn King – 10 punktów, 15 zbiórek, 4 asysty, przechwyt, 3 bloki, EVAL 21

Ostrowski środkowy pokazał kawał dobrej obrony, grając przeciwko Kirkowi Archibeque’owi. Adekwatnie do nazwiska pokazał, kto jest królem pola trzech sekund w meczu z PGE Turowem Zgorzelec.

Szósty gracz – Armani Moore – 15 punktów, 7 zbiórek, asysta, 2 przechwyty, EVAL 20

Młody gracz mistrza Polski rozkręca się z każdym kolejnym meczem.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. R. Szymański – 10 fauli w ataku

2. J. Parzeński – 9 fauli w ataku

3. A. Hrycaniuk – 9 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Vaughn – 23

2. D. Kravish – 18

3. J. Jackson – 14

Double-double kolejki:

Doug Wiggins – 12 punktów, 13 asyst

Nikola Marković – 15 punktów, 10 zbiórek

Darrell Harris – 10 punktów, 12 zbiórek

Łukasz Majewski – 17 punktów, 10 zbiórek

Shawn King – 10 punktów, 15 zbiórek

Vladimir Dragicević – 12 punktów, 15 zbiórek

Taylor Brown – 17 punktów, 11 zbiórek

Chavaughn Lewis – 20 punktów, 10 asyst

Chris Czerapowicz – 21 punktów, 13 zbiórek

Liczb kolejki:

21 – tyle dni drużyna MKS Dąbrowa Górnicza miała przerwy miedzy meczami w lidze.

Pierwszy raz w PLK: Filip Put stanął na linii rzutów wolnych, trafił 1 z 2.

Seria Startu Lublin: 21 porażek z rzędu w meczach wyjazdowych.

Licznik dalej bije! W tej kolejce drużynie Davida Dedka nie udało się rozgryźć Twardych Pierników. Podczas najbliższego wyjazdu wybiorą się do Tarnobrzega. Jeśli nie w tym spotkaniu, to kiedy?

„Coś się popsuło” kolejki: Na 13 meczach bez porażki kończy się seria toruńskich Pierników.

Rozregulowany celownik kolejki:

0/6 z gry – DariuszaOczkowicza i Jamesa Florence’a

0/6 z gry ( w tym 0/5 za 3) – Michała Chylińskiego

0/5 za 3 – Michała Sokołowskiego

0/5 z gry – Jarosława Zyskowskiego

1/7 za 3 – Jamesa Washingtona

2/15 z gry (w tym 1/10 za 2) – Russella Robinsona

1/10 za 3 – ObiegoTrottera i DardanaBerishy

1/11 z gry – KirkaArchibequea

Pewna ręka kolejki: Anthony Ireland – 9/9 za 2 i 10/10 za 1

Od sezonu 2003/04 były 23 przypadki, w których zawodnik zakończył mecz na 100% skuteczności za 2, oddając minimum 9 rzutów. Ostatnio osiągnął takie statystyki Kevin Johnson z Kutna w ubiegłym sezonie. Jeśli chodzi o rozgrywających, w historii mieliśmy tylko taki jeden przypadek – w sezonie 2014/15 skuteczność 10/10 za dwa zapisał na swoim koncie Kwamain Mitchell, także w barwach Polfarmeksu Kutno.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

