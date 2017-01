Pierwsza piątka Pulsu Basketu: Świetni strzelcy Pamuła i Releford

To był weekend obfitujący w imponujące osiągnięcia statystyczne. Świetną skutecznością popisał się Piotr Pamuła, pod koszem nie do zatrzymania byli Nikola Marković i Zane Knowles. Oto najlepsza piątka 16. kolejki PLK.

PG – Doug Wiggins – 22 punkty, 5 zbiórek, 10 asyst 3 przechwyty, EVAL 28 Rozgrywający Startu rozegrał najlepsze spotkanie w tym sezonie. Robił wszystko co w jego mocy, aby lublinianie przerwali serie 21 porażek na wyjeździe, ale niestety bez wsparcia kolegów z drużyny nie mogło to się udać.

SG – Piotr Pamuła – 25 punktów, 3 asysty, 6/8 za 3, EVAL 24 Od wyniku 47-52 w ciągu dwóch i pół minuty zdobył 10 punktów i zaliczył jedna asystę co pozwoliło dąbrowianom wyjść na prowadzenie, którego nie oddali już do samego końca. 6 trafionych trójek to tegoroczny rekord Piotrka, a w historii występów w PLK to jego drugi wynik.

SF – Travis Releford – 31 punktów, 6 zbiórek, 2 asysty, przechwyt, 9 wymuszonych fauli, EVAL 28. W trzeciej kwarcie zdobył 19 ze swoich 31 punktów. To on ciągnął drużynę z Tarnobrzega i dzięki niemu zawodnicy oraz kibice Siarki mogli cieszyć się z pierwszej wygranej w tym sezonie na własnym parkiecie.

PF – Nikola Marković – 27 punktów, 14 zbiórek, 3 asysty, 11 wymuszonych fauli, EVAL 33 Był nie do zatrzymania dla włocławskich podkoszowych wymuszając na nich 11 fauli. Punktował, zbierał, ale to nie pomogło sopocianom odnieść kolejnego zwycięstwa. 27 punktów to rekord Nikoli w PLK, a po raz trzeci w sezonie zapisał na swoim koncie EVAL 30+.

C – Zane Knowles – 17 punktów, 18 zbiórek, blok, EVAL 29 Obok T. Releforda ojciec pierwszej wygranej w Tarnobrzegu. Rządził pod tablicami. Dzięki znakomitemu double-double jego średnia meczowa wskoczyła na poziom podwójnej zdobyczy punktowej i zbiórek – 12,7 pkt i 10,4 zb.

Szósty gracz – Jure Skifić – 20 punktów, 5 zbiórek, 2 asysty, blok, 7/8 z gry, 6/6 z wolnych, EVAL 27 Chorwat zanotował najlepszy występ w PLK pod względem wskaźnika EVAL.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. R. Szymański – 11 fauli w ataku

2. J. Parzeński – 10 fauli w ataku

2. A. Hrycaniuk – 10 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Vaughn – 25

2. D. Kravish – 19

3. J. Jackson – 14

Double-double kolejki:

Nikola Marković – 27 punktów, 14 zbiórek

Michał Sokołowski – 12 punktów, 12 zbiórek

Vladimir Dragicević – 12 punktów, 10 zbiórek

Tomasz Wojdyła – 11 punktów, 11 zbiórek

Zane Knowles – 17 punktów, 18 zbiórek

Doug Wiggins – 22 punkty, 10 asyst

Kenny Manigault – 11 punktów, 10 zbiórek

Liczba kolejki: 1 – Pierwszy raz Siarka Tarnobrzeg wygrała w tym sezonie spotkanie na własnym parkiecie.

Pierwszy raz w PLK:

Kirk Archibeque po raz pierwszy nie oddał rzutu z gry.

Seria Startu Lublin: 22 mecze bez wyjazdowego zwycięstwa lublinian… W ostatniej kolejce przegrali z drużyną trenera/prezesa Zbigniewa Pyszniaka.

„Coś się popsuło” kolejki:

Marcus Ginyard w drugiej połowie meczu Miasto Szkła – Energa Czarni. W pierwszej połowie Amerykanin zdobył 18 punktów po świetnej grze, natomiast po przerwie siłował rzuty, jego decyzje na boisku nie były najlepsze i efektem był zerowy dorobek punktowy w tej części gry. Dyspozycja Marcusa w drugiej odsłonie znacznie przyczyniła się do porażki Czarnych Panter.

Rozregulowany celownik kolejki:

0/8 z gry Michała Michalaka

1/8 za 3 pkt. Stefana Balmazovicia

2/11 z gry Krzysztofa Jakóbczyka

0/6 za 3 Grzegorza Surmacza

1/8 z gry Karola Gruszeckiego

1/7 z gry Roberta Skibniewskiego

2/13 z gry Piotra Stelmacha

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

