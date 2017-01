Pierwsza piątka Pulsu Basketu: Świetny „Chylu” na polskim obwodzie

Marcin Flieger, Michał Chyliński i Mateusz Kostrzewski ze wsparciem amerykańskich podkoszowych, którzy w weekend królowali pod tablicami. Oto najlepsza piątka 14. kolejki PLK.

PG – Marcin Flieger – 23 punkty, 6 asyst, 7/15 z gry (w tym 5/9 za 3), 4/4 za 1, EVAL 23

Na początku meczu w Koszalinie koncentrował się na rozgrywaniu, a jego podania partnerzy zamieniali na punkty. Natomiast w czwartej kwarcie Flieger był jedynym, który skutecznie próbował utrzymać w grze „Kociewskie Diabły” – zdobył w tej odsłonie 9 punktów (3×3), czyli połowę zespołu. Zagrał bardzo dobrze, tylko Polpharma przegrała.

SG – Michał Chyliński – 24 punktów, zbiórka, asysta, 7/11 za 3, EVAL 21

Świetna dyspozycja rzutowa „Chyla” pozwoliła Anwilowi odnieśli ważne zwycięstwo w meczu derbowym przeciwko toruńskim Piernikom. Tak dobrego spotkania Michał dawno nie rozegrał, oby „trója” częściej tak siedziała. Gdy taki strzelec jest w gazie, świetnie się go ogląda.

SF – Mateusz Kostrzewski – 12 punktów, 14 zbiórek, 2 asysty, przechwyt, blok, EVAL 22

W pierwszej kwarcie „Kostek” przyciągał piłkę do siebie jak magnes, już w tej części zapisał na swoim koncie 7 zbiórek i 6 punktów. W całym spotkaniu zebrał 6 piłek w ataku z 12 drużyny. Miał duży wkład w wygraną Turowa z Rosą.

PF – Darrell Harris – 19 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty, 2 bloki, 8/11 z gry, EVAL 30

Przeciwko Polpharmie zanotował piąte double-double i siódme spotkanie z 10 i więcej zbiórkami w tym sezonie. Zdobył 16 z 36 punktów AZS spod kosza. W takiej formie jest jednym z czołowych środkowych PLK.

C – Brandon Peterson – 20 punktów, 9 zbiórek, 2 asysty, 2 bloki, EVAL 30

Po kilku słabszych meczach zawodnik Startu powrócił do najlepszej piątki kolejki. Przede wszystkim dzięki jego skutecznej grze na desce lublinianie odnieśli bardzo cenne zwycięstwo nad Treflem Sopot.

Szósty gracz – James Washington – 9 punktów, 11 asyst, 2 przechwyty, 3/4 za 3, EVAL 20

Amerykanin po wejściu na boisko wprowadził sporo ożywienia w szeregi Anwilu. Dobra defensywa na rozgrywających z Torunia, świetne dogrania do partnerów zespołu.

***

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. R. Szymański – 10 fauli w ataku

1. J. Parzeński – 10 fauli w ataku

1. A. Hrycaniuk – 10 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Vaughn – 24

2. D. Kravish – 19

3. J. Jackson – 14

Double-double kolejki:

Darrell Harris – 19 punktów, 11 zbiórek

Mateusz Kostrzewski – 12 punktów, 14 zbiórek

David Kravish – 16 punktów, 12 zbiórek

Tomasz Wojdyła – 15 punktów, 10 zbiórek

Zane Knowles – 14 punktów, 14 zbiórek

Liczba kolejki: 6 – tyloma zawodnikami Zbigniew Pyszniak walczył do ostatnich sekund o zwycięstwo w Gdyni.

Pierwszy raz w PLK: 14 zbiórek Mateusza Kostrzewskiego jest jego rekordem podczas występów w ekstraklasie.

Seria Startu Lublin: Jak nie teraz, to kiedy? Lublinianie nie wygrali na wyjeździe od 5 grudnia 2015 roku, to już 21 porażek z rzędu. Teraz wyjeżdżają do Tarnobrzega zagrać tam z osłabioną Siarką. Ciekawostką jest fakt, że Siarka u siebie jeszcze nie wygrała w tym sezonie, a Lublin na wyjeździe. Która drużyna przerwie złą passę?

Coś się popsuło: Dardan Berisha. Po raz pierwszy od 1 kwietnia 2011 roku Dardan oddał w meczu ledwie 5 rzutów z gry. W karierze tego zawodnika taka sytuacja (5 lub mniej rzutów z gry) miała miejsce tylko 14 razy w 93 spotkaniach.

Rozregulowany celownik kolejki:

1/6 z gry Karola Gruszeckiego

1/11 z gry Szymona Szewczyka

1/7 za 3 Urosa Mirkovicia

0/6 z gry Grzegorza Grochowskiego i Zacha Robbinsa

Pewna ręka kolejki: Michał Chyliński – 24 punkty, 1/1 za 2, 7/11 za 3. Polski obwodowy ostatni raz zdobył tyle punktów 24 stycznia 2015 roku przeciwko Siarce Tarnobrzeg. W trakcie występów w PLK Michał trafił dwukrotnie 7 trójek – teraz, z Polskim Cukrem, a wcześniej właśnie we wspomnianym meczu z Siarką. Ale wtedy trafiał na skuteczności TYLKO 58 proc. Siedmioma trójkami w meczu wyrównał tegoroczny rekord, który ustanowił Michael Hicks.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

