Pierwsza Piątka Pulsu Basketu – od Szubargi do Surmacza

Aż czterech Polaków zaimponowało na tyle, aby zdobyć miejsce w tym prestiżowym zestawieniu. Dwóch swoich reprezentantów, po niezwykłej wygranej z MKS Dąbrowa, ma Asseco Gdynia. Cała kolejka obfitowała w statystyczne ciekawostki.

PG – Krzysztof Szubarga – 28 punktów, 2 zbiórki, 7 asyst, 3 przechwyty, 10 wymuszonych fauli, EVAL 27

Gdyński rozgrywający tylko w czwartej kwarcie zdobył 13 punktów i zanotował 3 asysty (w tym na zwycięski rzut Wojciecha Czerlonki).

28 punktów Szubargi to jego rekord punktowy tego sezonu. Ostatni raz „Szubi” zdobył 28 lub więcej punktów 19 stycznia 2013 roku w barwach Anwilu Włocławek przeciwko Polpharmie Starogard Gdański.

SG – Filip Matczak – 20 punktów, 6 asyst, 6 zbiórek, 2 przechwyty, EVAL 23

Aż 15 z 20 punktów zdobył w pierwszej połowie spotkania, a w czwartej kwarcie czterokrotnie partnerzy zdobywali punkty po jego podaniach. Obok Szubiego ojciec sukcesu Asseco w ostatnim meczu.

20 punktów Filipa Matczaka to wyrównanie osobistego rekordu sezonu. Ciekawostką jest, że w dotychczasowej karierze w PLK „Fifi” 20 i więcej punktów zdobył tylko 8 razy.

SF – Michał Nowakowski – 19 punktów, 7 zbiórek, asysta, 2 przechwyty, 8/12 z gry, EVAL 25

Bardzo dobra dyspozycja szczecińskiego skrzydłowego przyczyniła się do wywiezienia 2 punktów z Lublina. W pierwszej odsłownie zdobył 10 z 27 punktów drużyny.

Jeśli wierzyć liczbom, „Misiek” rozegra jeszcze jedno spotkanie ze wskaźnikiem EVAL 10+ (15,13,13,25,13……13,14,12,25,?), a następnie przyjdzie seria słabszych osiągnięć w tej statystyce. Oby liczby się myliły w tym przypadku!

PF – Grzegorz Surmacz – 15 punktów, 7 zbiórek, asysta, 3 przechwyty, blok, EVAL 21

Na skutek problemów Czarnych z polskimi zawodnikami, słupski skrzydłowy spędził na parkiecie ponad 38 minut i przez ten czas gryzł parkiet, jak mało który zawodnik ze Słupska.

C – Shawn King – 11 punktów, 13,5 zbiórki, 2 przechwyty, 10/14 z gry EVAL 24 (średnie z dwóch spotkań rozgrywanych w tej kolejce)

Środkowy Stalówki od czterech spotkań notuje 10+ zbiórek. Ciekawostką jest, że idealnie 1/3 zbiórek drużyny z Ostrowa to zasługa Kinga. Od kiedy pojawił się w Polsce zebrał 131 piłek z 394 całej drużyny.

Szósty gracz – Kamil Sulima – 13 punktów, 8 zbiórek, 2 asysty, EVAL 18

Początek roku w wykonaniu „Żubra” jest bardzo dobry. W pięciu meczach stycznia zdobywał średnio 12, 6 punktu przy blisko 70% skuteczności.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. R. Szymański – 11 fauli w ataku

1. D. Wall – 11 fauli w ataku

2. J. Parzeński – 10 fauli w ataku

2. A. Hrycaniuk – 10 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Vaughn 26

2. D. Kravish 19

3. B. Peterson 16

3. J. Parzeński 16

3. K. Manigault 16

Double-double kolejki:

Mateusz Bartosz – 10 punktów, 11 zbiórek

Kirk Archibeque – 12 punktów, 11 zbiórek

Shawn King – 13 punktów, 14 zbiórek

Liczba kolejki:

108 – tyle rzutów wolnych wykonali zawodnicy w meczu Asseco Gdynia – MKS Dąbrowa Górnicza

20 – zwycięstw ma na swoim koncie Kamil Zywert grając w PLK (grając=min. 1 sekunda na boisku) i 0 porażek. Jest to jedyny zawodnik w PLK, który rozegrał 10+ spotkań i nie zaznał porażki.

Pierwszy raz w PLK:

– Od 2003/04 nigdy w jednej drużynie nie było ośmiu graczy z co najmniej 4 faulami. Ta sztuka udała się zawodnikom Asseco Gdynia.

– Michał Kolenda pierwszy raz trafił cztery rzuty za 3 w jednym meczu.

Seria Startu Lublin: 22 mecze bez zwycięstwa lublinian na wyjeździe… W 17 kolejce zagrają z Polpharmą Starogard Gdański. Wierzycie jeszcze, że przerwą tą niechlubną serię porażek w tym sezonie?

Coś się popsuło kolejki:

Michał Sokołowski – „Sokół” w tej kolejce zanotował ujemny EVAL (-2) – pierwszy raz w tym sezonie i dziesiąty raz w karierze. Ostatni raz miał miejsce 21 października 2015 roku. Michał już od 4 kolejek ma problemy ze skutecznością z gry – na 36 rzutów drogę do kosza znalazło tylko 7, co daje skuteczność ok. 22%, a za trzy trafiał w tym okresie ze skutecznością 7% (1/14)!

Z tego co nam wiadomo, Sokoły nie zapadają w sen zimowy, ale najwyższy czas obudzić jeśli chce z Rosą powalczyć w tym sezonie o najwyższe cele.

Rozregulowany celownik kolejki:

1/6 z gry Kenny’ego Manigaulta

2/12 z gry Kareema Maddoxa

1/9 z gry Michała Sokołowskiego

1/7 z gry Grzegorza Grochowskiego

0/5 z gry Piotra Dąbrowskiego.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

