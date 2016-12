Pierwsza piątka Pulsu Basketu: Wielkie mecze Mirkovicia i Czerapowicza

Tuż przed Sylwestrem nie mogło zabraknąć dobrego strzelania. Błyszczał znów Chris Czerapowicz, ale swój czas mieli skrzydłowi – wyróżniliśmy Jure Skificia i przede wszystkim Urosa Mirkovicia, który poprowadził Polpharmę do sensacyjnej wygranej w Słupsku.



PG – Anthony Ireland – 23 punkty, 2 zbiórki, 2 asysty, 9/18 z gry

W przeciwieństwie do Czerapowicza, Ireland pojawił się na meczu raczej w drugiej połowie, kiedy zdobył 19 z 23 swoich punktów. Solidny mecz przeciwko niżej notowanemu rywalowi.

SG – Marc Carter – 19 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty, 3 przechwyty, EVAL 21

Gra BM Slam Stali z meczu na mecz wygląda coraz lepiej i również Marc Carter coraz częściej pokazuje dobrą grę. Bardzo dobry wstęp przeciwko Enerdze Czarnym Słupsk. W crunch time dołożył swoją cegiełkę do wygranej we własnej hali.

SF – Chris Czerapowicz – 29 punktów, 9 zbiórek, asysta, 2 przechwyty, EVAL 36

Kompletując najlepsze piątki za każdym razem zaczynamy od sprawdzenia czy Chris Czerapowicz zagrał dobry mecz. W tej kolejce skrzydłowemu Krosna odpowiadała szybka, nastawiona na zdobywanie punktów gra Kinga Szczecina i sam po pierwszej połowie miał już 20 punktów. Właściwie to o meczu zadecydowała druga kwarta, gdy Chris urządził swoje show rzucając 18 punktów (!!) w 10 minut.

PF – Jure Skifić – 21 punktów, 9 zbiórek, asysta, 8/13 z gry, EVAL 25

Podkoszowy Polskiego Cukru był jednym z najjaśniejszych punktów drużyny w starcie z Asseco Gdynia. Dobra gra w defensywie i ograniczanie podkoszowych graczy rywali zadecydowało o zwycięstwie zespołu Jacka Winnickiego.

C – Uros Mirković – 31 punktów, 8 zbiórek, 3 przechwyty, 13/20 z gry, EVAL 30

Fenomenalny mecz starogardzkiego Paua Gasola. 31 punktów w 35 minut. Mirković zaczarował słupski zespół i zdobywał punkty w swoim stylu. To jego punkty w czwartej kwarcie pozwoliły Polpharmie zdobyć przewagę, a celną trójką na 1.18 przed końcem meczu zabił marzenia słupszczan o wygranej.

Szósty gracz – Michał Michalak – 22 punkty, 3 zbiórki, 2 asysty, 2 przechwyty, EVAL 21

Michalakowi służy ofensywa trenera Fischera. Kolejny dobry, równy mecz. Najlepszy występ Michalaka w tym sezonie na 22 punkty i do pełni szczęścia zabrakło tylko zwycięstwa w świątecznym meczu.

Ranking im. Adama Hrycaniuka:

1. R. Szymański – 10 fauli w ataku

2. J. Parzeński – 9 fauli w ataku

3. A. Hrycaniuk – 8 fauli w ataku

Ranking wsadów:

1. J. Vaughn – 23

2. D. Kravish – 17

3. J. Jackson – 14

Double-double kolejki:

Shawn King – 17 punktów i 13 zbiórek

Anthony Miles – 13 punktów i 11 zbiórek

Nikola Marković – 11 punktów i 16 zbiórek

Mateusz Bartosz – 12 punktów i 10 zbiórek

Pierwszy raz w PLK: Uros Mirković. Silny skrzydłowy Polpharmy zaliczył swoje najlepsze spotkanie w PLK zdobywając 31 punktów. Jego poprzedni rekord punktowy w Polskie Lidze Koszykówki wynosił 27 oczek i ustanowił go w poprzednim sezonie przeciwko Stali Ostrów.

Seria Startu Lublin: 20 porażek z rzędu w meczach wyjazdowych. Start niespodziewanie pokonał na własnym parkiecie Rosę Radom. Czwartego stycznia podopieczni Davida Dedka zmierzą się na wyjeździe z Polskim Cukrem i spróbują przerwać swoją złą passę.

Coś się popsuło kolejki: Polfarmex Kutno. Dwa zwycięstwa wywalczone na parkiecie w tym sezonie w tym jedno po game-winnerze Mateusza Bartosza. 7 porażek z rzędu w tym ostatnia we własnej hali z najgorszą w lidze Siarką Tarnobrzeg. Druga najgorsza efektywność ofensywna i póki co jeden z kandydatów do spadku.

Rozregulowany celownik kolejki:

0/10 za 3 Dardana Berishy

2/7 z gry Thomasa Davisa

4/14 z gry Russella Robinsona

Pewna ręka kolejki: Chris Czerapowicz i jego 11/15 z gry. Cytując klasyka w tej kolejce trafiłby do kosza nawet krzesłem.

Jacek Mazurek, Marcin Tobis

