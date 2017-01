Pierwsze piątki Meczu Gwiazd – Russell Westbrook się nie załapał

Możesz mieć średnie na poziomie triple double, ale to wcale nie gwarantuje ci miejsca w pierwszej piątce Meczu Gwiazd. O eliminacji Russella Westbrooka zadecydowali ci, których rola miała zostać w tym roku ograniczona, czyli kibice.

Zarówno w głosowaniu graczy, jak i przedstawicieli mediów najlepszy aktualnie strzelec ligi Russell Westbrook zajął wśród zawodników backcourtu (obrońców) pierwsze miejsca. James Harden i tu, i tu był drugi, a Stephen Curry trzeci.

O tym, że 19 lutego w Nowym Orleanie to ci dwaj ostatni wyjdą na parkiet od pierwszej minuty zadecydowało głosowanie fanów, którzy na rozgrywającego OKC oddali w sumie 1 575 865 głosów – prawie 200 tys. mniej niż na Hardena i 275. tys. mniej od Curry’ego.

– To duża historia, gdyż ci dwaj goście robią niesamowite rzeczy w tym roku – skomentował wyniki rozgrywający Golden State Warriors.

Bo choć po uwzględnieniu proporcji był remis, to według nowej procedury w takiej sytuacji właśnie głos fanów jest tym rozstrzygającym. Tak więc jak się okazuje, choć zmiana przepisów miała ograniczyć ich rolę w wyborze pierwszych piątek, w tym konkretnym przypadku znów postawili na swoim.

Nie udało się to natomiast z Zazą Paczulią, który w plebiscycie kibiców był drugi. Już w minionym sezonie niewiele zabrakło mu, aby zostać wybranym i gdyby nie wprowadzona w tym roku modernizacja przydzielająca fanom 50 proc. głosów, a pozostałą połowę dzieląca pomiędzy zawodników i dziennikarzy, teraz już by mu się to udało.

A tak obok Joela Embiida (3. wśród podkoszowych u kibiców) oraz Dwyane’a Wade’a (2. wśród obrońców) został jedną z pierwszych ofiar nowego systemu.

Pierwsza piątka Zachodu:

Podkoszowi (frontcourt): Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis

Obrońcy (backcourt): Stephen Curry, James Harden

Niepodważalnym „Królem” tak na boisku, jak i poza nim, pozostaje LeBron James. Od fanów otrzymał najwięcej, bo aż 1 893 751, głosów spośród wszystkich koszykarzy biorących udział w konkursie. Pierwszy był także u dwóch pozostałych grup głosujących.

Zaraz za nim, również we wszystkich trzech grupach, uplasował się Giannis Antetokounmpo, dla którego będzie to w pełni zasłużony debiut w All-Star Game. Jako trzeci wśród podkoszowych załapał się Jimmy Butler, który o włos wyprzedził Embiida. Decydujący głos mieli tu sami koszykarze, u których debiutujący JoJo wylądował dopiero na 8. pozycji.

W przypadku obrońców mieliśmy podobną sytuację jak na Zachodzie. Tu zarówno u kibiców, jak i zawodników konkurs popularności wygrał Kyrie Irving. W ogólnym rozrachunku był pierwszy, dzięki czemu Cleveland Cavaliers po raz pierwszy w historii będą mieli w tym bądź co bądź prestiżowym spotkaniu dwóch swoich reprezentantów.

Tylko wśród przedstawicieli mediów najwięcej głosów zebrał inny zawodnik i był nim najlepszy strzelec konferencji – Isaiah Thomas. Co ciekawe, w plebiscycie kibiców był dopiero czwarty. Z trzecim DeMare DeRozanem miał remis, w związku z czym podobnie jak Westbrook padł ofiarą kibicowskiego tiebreakera. Tu jednak różnica była znacznie mniejsza, wszak lider Raptors wyprzedził Thomasa o nieco ponad 40 tys. głosów.

Pierwsza piątka Wschodu:

Podkoszowi (frontcourt): LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler

Obrońcy (backcourt): Kyrie Irving, DeMar DeRozan

Nasz Marcin Gortat w głosowaniu fanów zajął 16 miejsce z 66 tys. głosów. W głosowaniu graczy był na miejscu 19.

Teraz panel trenerski dokona wyboru na graczy rezerwowych, którzy ogłoszeni zostaną w najbliższy czwartek. Tegoroczny Mecz Gwiazd odbędzie się 19 lutego w Smoothie King Center w Nowym Orleanie.

Mateusz Orlicki

