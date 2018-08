Pierwsze sparingi Pierników – Karnowski już gra

Jeszcze nieoficjalnie, ale Przemysław Karnowski już występuje na polskich parkietach. Mecz towarzyski z pierwszoligowym Biofarmem Basket Poznań, Polski Cukier wygrał aż 110:73.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Drużyna z Torunia jako jedna z pierwszych rozpoczęła pracę przed sezonem, ponieważ już 20 września zagra pierwszy mecz eliminacji Ligi Mistrzów z białoruskimi Tsmokami Miński. Jednym z elementów przygotowań był właśnie wtorkowy sparing.

Mecz był zamknięty dla publiczności, ale kibiców oczywiście bardzo interesuje, jak wypadł nowy nabytek torunian, czyli Przemysław Karnowski. Reprezentacyjny środkowy tym razem zdobył 13 punktów. Liderem strzelców był Aaron Cel (25 pkt.), a nowy rozgrywający Cukru, Robert Lowery zanotował 8 asyst.

W zespole z Poznania widać już, że liderem będzie Marcin Flieger, który wybrał 1 ligę po grze w Polpharmie.

Polski Cukier Toruń – Biofarm Basket Poznań 110:73

kwarty: 31:15, 25:20, 29:21, 25:17

Polski Cukier Toruń: Cel 25 (8 zb), Wiśniewski 24, Śnieg 11, Sulima 11, Gruszecki 8 oraz Karnowski 13, Lowery 8 (8 as), Grochowski 7, Diduszko 3, Maćkiewicz i Sowa 0

Basket Poznań: Flieger 23, Gruszczyński 11, Samsonowicz 10, Metelski 6, Kurpisz 6 oraz Tomaszewski 8, Smorawiński 4, Giżyński 3, Rostalski 2, Czyż 0

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>