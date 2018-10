Pierwszy krok na Wschód – Stelmet wygrywa w Mińsku

Od wyjazdowego zwycięstwa zespół z Zielonej Góry zaczął rywalizację w rosyjskiej lidze VTB. Stelmet Enea BC pewnie pokonał w niedzielę Tsmoki Mińsk 88:71.

Dość nieoczekiwanie przed tym meczem, bukmacherzy za faworyta spotkania w stolicy Białorusi uważali zespół „Smoków”. Kilkanaście dni temu relatywnie łatwo poradził sobie z nimi Polski Cukier Toruń, więc nie było powodów, by sądzić, że inaczej będzie w przypadku Stelmetu.

Polskiej drużynie nie wyszła pierwsza kwarta, zwłaszcza moment, gdy na parkiecie po raz pierwszy pojawili się zmiennicy. Jednak już od 10 minuty inicjatywę stopniowo zaczął przejmować Stelmet, który w drugiej połowie kontrolował już spotkanie.

Graczem meczu był Boris Savović, który zanotował bardzo dobre 18 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty i 3 przechwyty. Dobry mecz zagrał też Zekjko Sakić (13 pkt.), Łukasz Koszarek miał 6 asyst, a w drużynie wciąż jeszcze brakowało środkowego Darko Planinicia.

Najwięcej kłopotów zielonogórskiej drużynie sprawili: reprezentant Białorusi Witalij Liutych oraz Amerykanin Stefan Moody. Znany kibicom PLK, DJ Shelton, miał 11 punktów i 7 zbiórek. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Zwycięstwo na otwarcie ligi cieszy, ale przed Stelmetem w VTB teraz znacznie poważniejsze wyzwania. Następny mecz (sobota, 20 października) to wyjazd do Rosji na mecz z UNICS-em Kazań. Spotkania można za darmo oglądać na oficjalnej stronie ligi.

TS

