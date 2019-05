Pierwszy mecz zdecydowanie dla torunian

Dzięki świetnej ofensywie na przełomie pierwszej i drugiej kwarty Polski Cukier jeszcze przed przerwą zbudował nawet 22-punktową przewagę. Stelmet nie powtórzył wyczynu Anwilu i nie był w stanie dogonić torunian, którzy wygrali 88:77 i w serii prowadzą 1-0.

Po czwartkowym, superofensywnym meczu w Gdyni pierwsze minuty spotkania w Toruniu mogły wydawać się dość słabe. Zamiast efektownych akcji mieliśmy więcej strat i fauli pod koszem. Po 5 minutach z marazmu pierwsi otrząsnęli się gracze Polskiego Cukru. Zaczął się koncert gry Polaków – trafiali Łukasz Wiśniewski, Aaron Cel, Karol Gruszecki, a świetną zmianę dał Tomasz Śnieg. Gospodarze z łatwością dochodzili do wolnych pozycji i po ścięciu po kosz Bartosza Diduszki w 12. minucie prowadzili aż 37:15.

Stelmet zupełnie nie przypominał drużyny gotowej do walki w półfinale. Pojedyncze akcje Markela Starksa i walka pod koszem Darko Planinica to było za mało – szczególnie przy mizernym wkładzie w ofensywie pozostałych graczy oraz fatalnych, wręcz juniorskich błędach w obronie.

Kto wie, jak wielkim pogromem nie skończyłaby się pierwsza połowa, gdyby nie rozluźnienie torunian. Zadowoleni z niespodziewanie wysokiego prowadzenia stracili koncentracje i przestali trafiać, mimo że dogodnych pozycji wcale nie przestało brakować. Mimo braku celnego rzutu z gry przez 4 minuty ich przewaga zmalała tylko nieznacznie – a po indywidualnych popisach i trójce Roba Lowery’ego równo z syreną kończącą drugą kwartę wzrosła do 19 oczek (50:31).

Kibicom z Zielonej Góry w przerwie pozostało więc liczyć na to, że ich drużyna weźmie przykład z Anwilu i w drugiej połowie rzuci się w szaleńczą pogoń. I trzecia kwarta rzeczywiście zaczęła się od serii 8:0 – tyle że dla Polskiego Cukru. Po punktach Gruszeckiego było 58:31, a trener Igor Jovović nie miał już argumentów, żeby zmienić oblicze swojej drużyny na tyle, żeby mogła ona zmienić oblicze meczu. Na boisku pojawił się nawet Michael Humphrey – i było to najlepsze spotkania Amerykanina w sezonie (8 pkt).

Ostatecznie pod koniec czwartej kwarty mieliśmy namiastkę pościgu – Stelmet wymusił dwie straty torunian z rzędu i zaliczył serię 8:0, jednak emocji w końcówce zabrakło. Gospodarze dowieźli przewagę do końca meczu, będąc zespołem optycznie dużo lepszym, mimo słabszej gry m.in. Kuliga (3/11 z gry), Mbojda (0/2) czy Umeha (0/3). Zielonogórzanie z czwórki półfinalistów wypadli najsłabiej i przed niedzielnym mają sporo do przemyślenia.

Michał Świderski

