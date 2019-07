Pierwszy mecz Ziona! Dziś rusza Liga Letnia NBA

Kibice tego niezwykłego niezwykłego gracza czekali na to od wielu lat! Zion Williamson zagra dziś w nocy w NBA Summer League swój pierwszy, jeszcze nieoficjalny, mecz dla New Orleans Pelicans.

Było trochę niepewności, czy Pelicans będą chcieli w ogóle swojego nowego gwiazdora wystawiać do gry w Lidze Letniej, ale wszystko wskazuje na to, że tak się właśnie stanie. Wybrany oczywiście z jedynką w drafcie, Zion Williamson kilka dni temu podpisał oficjalnie kontrakt z klubem z Nowego Orleanu, jest w oficjalnym składzie Pels na Ligę Letnią i według doniesień amerykańskich mediów, ma zagrać już w meczu otwarcia.

Przy okazji, debiut Ziona będzie okazją do pierwszego, ciekawego pojedynku debiutantów. Pelicans w Las Vegas zmierzą się z Knicks, co oznacza, że przeciwko Williamsonowi stanie RJ Barrett, jego niedawny kolega z uczelni Duke, którego zespół z Nowego Jorku wybrał z numerem 3. w drafcie. Poczętek mecz (można go oglądać na NBA League Pass) o godz. 3.30 naszego czasu.

Zion vs. RJ tonight in Summer League 🍿 (via @nyknicks)pic.twitter.com/R5NiJV55R6 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 5, 2019

Z punktu widzenia polskich kibiców, w Lidze Letniej ciekawostką będzie występ reprezentacji Chin, z którą za niecałe 2 miesiące zmierzymy się w Pekinie w fazie grupowej mistrzostw świata. Chińczycy w Las Vegas dziś zagrają z Miami Heat, początek meczu o godz. 23.30.

