Pierwszy tytuł Ponitki w Hiszpanii – puchar dla Teneryfy

Iberostar Teneryfa wygrał Puchar Interkontynentalny, pokonując zespół Guaros de Lara z Wenezueli 76:71. Polak w oficjalnym debiucie zdobył 8 punktów.

W meczu rozegranym w Tenerife, nowy zespół Mateusza Ponitki reprezentował Europę, jako ubiegłoroczny triumfator Ligi Mistrzów, wenezuelski rywal był zwycięzcą klubowych pucharów w Ameryce Południowej. Pod uwagę brane były rozgrywki FIBA, stąd brak reprezentanta Euroligi.

Hiszpanom wcale to zwycięstwo nie przyszło łatwo, przegrywali przez większą część spotkania – do przerwy było 39:36 dla Guaros de Lara. Dopiero w ostatniej kwarcie udało się Iberostarowi przejąć kontrolę i dowieźć nieznaczną wygraną do ostatniego gwizdka.

Mateusz Ponitka wyszedł w pierwszej piątce i spędził na bosku ponad 21 minut. Trafił 3/7 rzutów z gry i oba wolne, dodał zbiórkę i asystę. Nagrodę MVP meczu przyznano Mike’owi Tobeyowi. Amerykański środkowy zdobył 21 punktów (10/13 z gry) i dołożył 9 zbiórek.

W ekipie z Wenezueli wystąpił znany kibicom NBA rozgrywający Nate Robinson, ale wyraźnie nie mógł się wstrzelić (4/13 z gry) i skończył mecz z 10 punktami oraz 6 asystami.

Rozgrywki ACB rozpoczynają się za tydzień, w pierwszym meczu sezonu Ponitka i Iberostar zagrają w niedzielę, 1 października na wyjeździe z beniaminkiem – San Pablo Burgos.

