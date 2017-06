Piotr Bakun zaatakuje z Legią PLK – kontrakt na trzy lata

Umowa nie została jeszcze podpisana, ale wszystko jest uzgodnione – dotychczasowy trener warszawskiej drużyny rozpoczyna budowę składu na PLK.

Ten ruch Legii nie jest zaskoczeniem, tuż po awansie pisaliśmy, że dziwne byłoby, gdyby 45-letni szkoleniowiec nie prowadził dalej drużyny. Z naszych informacji wynika, że Piotr Bakun uzgodnił już trzyletni kontrakt i szuka koszykarzy na przyszły sezon.

Wiadomo, że w Legii zostają Piotr Robak i Mateusz Jarmakowicz, których kontrakty przedłużyły się automatycznie. Bakun jest też zwolennikiem pozostania w klubie doświadczonych Grzegorza Kukiełki, Łukasza Wilczka czy Tomasza Andrzejewskiego. Możliwe, że w Warszawie pozostaną też inni zawodnicy z drużyny, która wywalczyła awans – spotkania z koszykarzami trwają.

Ze wstępnych informacji wynika, że Legia chciałaby pozyskać obcokrajowców na pozycje rozgrywającego, skrzydłowego i środkowego, ale na rynku szuka także Polaków. Wśród pierwszych nazwisk, którymi zainteresowani mieliby być legioniści, wymienia się m.in. Michała Nowakowskiego – warszawiaka, wychowanka Pułaskiego Warszawa, który ostatnie lata spędził w Czarnych Słupsk i Kingu Szczecin.

