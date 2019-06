Piotr Niedźwiedzki wraca do Wrocławia – zagra w WKK

Wydawało się, że po dobrym sezonie w barwach Górnika Wałbrzych spróbuje raz jeszcze szczęścia w ekstraklasie. Piotr Niedźwiedzki wybrał jednak grę w WKK Wrocław.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Piotr Niedźwiedzki (26 lat, 210 cm) zagrał naprawdę dobry sezon w Wałbrzychu. Na pierwszoligowych parkietach notował średnio 18.1 punktu oraz 10.6 zbiórki na mecz, trafiał 59.6% rzutów z gry. Był liderem Górnika Trans.eu, który nieoczekiwanie awansował do playoff, a w ćwierćfinale bardzo dobrze wypadł w serii przeciwko Śląskowi Wrocław, dominując nad innym czołowym środkowym 1. ligi – Aleksandrem Dziewą.

Niedźwiedzki to oczywiście wicemistrz świata U17 z 2010 roku z Hamburga, dwukrotny uczestnik mistrzostw Europy U16 i U18. Z WKK Wrocław zdobył złoto mistrzostw Polski U20.

We wtorek klub z Wrocławia poinformował, że zawodników znów zagra w barwach WKK. Piotr przez ostatnie lata spędzał sezony na bardzo różnych poziomach, zarówno w ekstraklasie (Stal, Turów), jak i np. w 2. lidze z Górnikiem Wałbrzych. Wielu obserwatorów spodziewało się, że raz jeszcze spróbuje teraz powalczyć o miejsce w PLK, ale jak widać, wybrał ważną rolę w 1. lidze.

– Piotrek to jeden z najlepszych zawodników w tej lidze. Cieszę się, że po latach znowu będziemy mogli razem pracować – mówi trener Tomasz Niedbalski, cytowany w oficjalnym komunikacie WKK.

RW

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>