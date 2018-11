Piotr Pamuła – nowa rola i odrodzenie w Stargardzie?

Rzut na zwycięstwo z Anwilem i 23 punkty w całym meczu. Piotr Pamuła, obok Anthony’ego Hickeya, był najważniejszym graczem Spójni przy okazji sensacyjnej wygranej (81:80) z Anwilem.

Były reprezentant Polski, Piotr Pamuła (28 lat, 195 cm) po świetnie zapowiadającym się początku kariery i późniejszych problemach ze zdrowiem, w trakcie sezonów w MKS Dąbrowa szczęśliwie wrócił do dobrej formy fizycznej, ale z jakości gry i roli w zespole nie mógł być zadowolony.

W minionym, nieudanym po prostu, sezonie w Dąbrowie, zdobywał tylko 6.5 punktu na mecz, trafiał zaledwie 37.8% rzutów z gry. Tymczasem w ostatnich meczach widzimy znów Pamułę, jakiego pamiętamy sprzed lat – istotnego gracza swojej drużyny, trafiającego trudne rzuty w ważnych momentach.

W piątek we Włocławku wygląda to już bardzo dobrze – doświadczony rzucający Spójni zanotował 23 punkty, od początku grając na dobrej skuteczności (8/14 z gry w meczu), trafił 4/8 z dystansu. I przede wszystkim – z zimną krwią zamienił na punkty najważniejszy rzut meczu – trójkę z roku w ostatniej minucie, która dała gościom prowadzenie 78:75.

W rozpoczętym sezonie w Stargardzie, Pamuła średnio notuje 13.2 punktu na mecz. Byłaby to jego najwyższa średnia w karierze i pierwsze dwucyfrowe zdobycze od sezonu 2011/12 w Politechnice Warszawa, gdy rzucał po 12.9 pkt. na mecz. Jeśli w dodatku teraz zacznie trafiać za 3 punkty tak, jak potrafi (chwilowo tylko 26%), to znów może stać się jednym z czołowych strzelców w całej lidze.

