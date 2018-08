PJ Dozier – kuzyn legendy z kontraktem w Celtics

W zeszłym sezonie zadebiutował w NBA, ale w barwach Oklahoma City Thunder zaliczył tylko epizod. Teraz PJ Dozier otrzyma szansę od Boston Celtics.

PJ Dozier to 21-letni obrońca, który uzupełni skład Boston Celtics i zagra na umowie typu two-way. To oznacza, że na co dzień grać będzie w G-League dla Maine Red Claws, a Bostończycy będą mogli korzystać z jego usług przez ograniczony czas. Grający z takim kontraktem w zeszłym sezonie Jabari Bird teraz awansował do pierwszego składu, więc to z pewnością spora szansa dla takich graczy.

W Bostonie taką umowę podpisał jakiś czas temu także Walt Lemon Jr. To oznacza, że trener Brad Stevens ma już w składzie maksymalną liczbę 15 zawodników pod kontraktem oraz dwóch graczy na umowach two-way. Dozier ostatni sezon spędził w Oklahoma City, gdzie w ramach takiego samego porozumienia z Thunder zagrał dwa mecze w NBA. Większość sezonu spędził jednak w G-League.

Tam notował średnio 13.0 punktów, 5.6 zbiórek oraz 2.8 asyst na mecz. Gdy w lutym dostał w końcu szansę od Thunder to w dwóch meczach zagrał łącznie nieco ponad trzy minuty i trafił jeden rzut. Zasłynął jednak nie tym, jak grał, ale w czym – był bowiem pierwszym zawodnikiem Thunder od czasu Kevina Duranta, który przywdział numer #35 na koszulce. PJ miał ku temu bardzo dobry powód.

Jak się bowiem okazuje, Dozier to daleki kuzyn… Reggie’ego Lewisa, czyli legendy Boston Celtics, który także grał z #35 na plecach. Lewis zmarł w 1993 roku z powodu wady serca, a Dozier chciał w ten sposób uhonorować pamięć skrzydłowego. Celtowie zastrzegli #35 w 1995 roku i ciekawe, czy jest rozważana możliwość, aby od przyszłego sezonu 21-latek przejął ten właśnie numer.

Tomek Kordylewski

