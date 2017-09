PK typuje EuroBasket: Goran Dragić czeka na ten mecz

Łotwa zagrała genialny mecz z Czarnogórą, ale czynienie z niej faworyta w ćwierćfinale naszym zdaniem jest nieco na wyrost. Słowenia to świetnie przygotowana do turnieju drużyna.

EuroBasket, Słowenia – Łotwa, wtorek, godz. 12.30, typ: Słowenia, kurs: 1.95 >>

Zwycięstwo Łotwy aż 100-68 z Czarnogórą, niesamowita skuteczność (60% z dystansu) i kolejny doskonały mecz Kristapsa Porzingisa zrobiły wrażenie na wszystkich, także na bukmacherach. Tym razem jednak przeciwnik będzie z zupełnie innej półki, Słowenia jest na tych mistrzostwach nadal niepokonana nie przez przypadek. Trudno też utrzymywać, że tak niezwykłą skuteczność uda się Łotwie utrzymać w kolejnym spotkaniu.

Goran Dragić w niemal sparingowym meczu 1/8 z Ukrainą (wygranym 79-55) wziął sobie wolne (2/12 z gry), ale – żegnając się z karierę reprezentacyjną – przyjechał na ten EuroBasket z misją. Ze statystykami na poziomie ponad 21 pkt. i 5 asyst na mecz jest jedną z kilku największych gwiazd turnieju. Bardzo ciężko będzie do zatrzymać w obronie, do tego łotewskich strzelców czeka bardzo trudne zadanie. A jest to zespół w sporej mierze uzależniony od skuteczności rzutów z dystansu.

Słowenia jest bardzo dobre broniącym zespołem, wygląda lepiej jeśli chodzi o wszystkie statystyki w tym względzie – w tym turnieju ma więcej zbiórek na mecz (39 wobec 34), wyraźnie więcej przechwytów, bloków i punktów z kontrataku niż Łotwa. Ma też dobrego trenera (Igor Kokoszkow), który będzie wiedział, że kluczem do ograniczenia Porzingisa jest atakowanie go w ofensywie, prowokowanie do problemów z faulami. W ten sposób Łotwę w fazie grupowej pokonała Serbia.

EuroBasket, Słowenia – Łotwa, wtorek, godz. 12.30, typ: Słowenia, kurs: 1.95 >>