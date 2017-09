PK typuje EuroBasket: Na pewno nie ustąpimy Grekom!

Tak samo jak powalczyliśmy z Francją, powinniśmy być w stanie dotrzymać kroku Grecji, a nawet możemy pokonać tego rywala w meczu o awans z Grupy A.

Środa, godz. 16.30

Grecja – Polska, typ: Polska +5.5 pkt. (wygra lub przegra niżej niż 6), kurs: 1.91 >>

Turniej nie układał się dotąd po naszej myśli, ale wciąż jesteśmy bardzo blisko awansu do następnej rundy. Nie tylko mamy drużynę, która jest w stanie nawiązać walkę z Grecją, ale również mamy szansę w postaci przeciwnika prezentującego się gorzej, niż sugeruje to jego reputacja.

Polacy, grając bez odpoczywającego Slaughtera, pokazali momenty naprawdę dobrej gry przeciwko Francji. To już nie tylko Ponitka z Waczyńskim. Ze świetną formą dołączył Aaron Cel, coraz więcej dają zmiennicy. W końcu wypalić musi także Damian Kulig.

Grecja, choć na papierze ma zawodników znacznie bardziej doświadczonych i ogranych, niemal wyłącznie występujących w Eurolidze, jest bez formy i gra poniżej oczekiwań. Zdołała na tym turnieju, podobnie jak my, wygrać jedynie z Islandią.

W ostatnich spotkaniach Grecy wyglądali, jakby przyjechali do Helsinek za karę i np. z Finlandią niemal nie nawiązali walki. Do tego rozpędzają się bardzo wolno, notując kiepskie początki spotkań.

Polacy będą świadomi szansy i zmobilizowani. Nie wyobrażamy sobie, by przynajmniej nie nawiązali walki do ostatnich minut, grając o uratowanie tego turnieju.

