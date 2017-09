PK typuje EuroBasket: Warto uwierzyć w Polaków

W niedzielny wieczór staną przeciwko sobie drużyny na zbliżonym poziomie i nie ma powodów, by nie wierzyć, że nasz reprezentacja jest w stanie zwyciężyć gospodarzy.

Finlandia – Polska, niedziela, godz. 19.00, typ: Polska wygra, kurs: 2.40 >>

Obie drużyny różnie zaczęły turniej – Finowie ograli Francję, a my ulegliśmy Słowenii, ale jest sporo argumentów przemawiających za naszymi szansami. Mieliśmy szanse, by odbudować formę i morale w meczu przeciwko Islandii, mieliśmy też o pół dnia dłuższy odpoczynek. Trzecie spotkanie turnieju to także czas, gdy powinna minąć pierwsza nerwowość, nasz atak w końcu powinien wyglądać bardziej płynnie.

Nasi rywale grali dwa bardzo ciężkie mecze, z tego jeden z dogrywką. Do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, czy z racji drobnego urazu zagra Lauri Markkanen, a jeśli zagra, nie jest powiedziane, że będzie w stanie powtórzyć niesamowite wyczyny z dwóch poprzednich spotkań. To samo dotyczy choćby graczy uzupełniających Finlandii – polska ławka rezerwowych z pewnością nie jest gorsza od fińskiej.

Nasi zawodnicy są już na tyle ograni w Europie, że nie powinni się przestraszyć gry w hali pełnej fińskich kibiców. Większość graczy pamięta też, że pokonaliśmy tego rywala na poprzednim EuroBaskecie. Kurs aż 2.40* za naszą wygraną jest lekko zaskakujący.

