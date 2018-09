PK typuje kadrę: Z Włochami można powalczyć

To gospodarze piątkowego meczu w Bolonii będą faworytem, ale nie są drużyną na tyle silną, aby nie dało się z nimi nawiązać walki. Reprezentacja Polski ma potencjał, by przynajmniej być w grze do ostatnich minut.

Włochy – Polska, piątek, godz. 20.15

Typ PolskiKosz.pl: Polska +9.5 (nie przegra wyżej niż 9 lub wygra), kurs: 1.83

Reprezentacja Włoch w tym okienku eliminacji do Mistrzostw Świata zagra w składzie z zawodnikami Euroligi (5 nazwisk), ale bez swoich największych sław – Belinellego i Gallineriego – które wybrały przygotowania w NBA. Mecze w ostatnich miesiącach pokazały, że drużyna prowadzona przez Meo Sacchettiego pokazuje zmienną formę.

Włosi w lutym, w trakcie pierwszej fazy eliminacji, przegrali wyraźnie 66:81 z Holandią, która przecież na papierze nie jest drużyną mocniejszą od Polski. Tydzień temu podczas turnieju towarzyskiego w Hamburgu „Squadra Azzurra” przegrała z reprezentacją Czech 80:87 i pokonała Niemcy 71:62, po dość wyrównanym meczu.

Wzmocnieniem naszych rywali ma być Amerykanin Jeff Brooks, ale jego gra i dopasowanie będą nieco zagadką – przeciwko Polsce ma zagrać po raz pierwszy w nowej drużynie, nie wystąpił w żadnym sparingu. Informacje o całym składzie Włochów znajdziesz TUTAJ >>

Oczywiście, polska kadra ma swoje problemy – po licznych perturbacjach z urazami, sytuację pod koszem mamy daleką od optymalnej. Z drugiej strony, pod koniec zgrupowania dołączyli ważni gracze, w tym AJ Slaughter, którym powinien być istotnym wzmocnieniem na obwodzie.

Za kadencji Mike’a Taylora nasza reprezentacja bardzo rzadko wygrywa z faworytami, ale prawie zawsze – nawet z najlepszymi – jest dość blisko do ostatnich minut. Naszym zdaniem, postawienie na w miarę wyrównany wynik w przypadku tego meczu będzie racjonalnym wyborem.

Dla zainteresowanych, kurs LV Bet na wygraną Polski to 4.15, na wygraną Włochów 1.19.

